I v Česku dáváte zápisné? Slovák Korenčík posílil olomouckou Moru

Uplynulý ročník začal v Dukle Michalovce, pak zamířil na hostování do Slovanu Bratislava, kde ve 32 zápasech nasbíral 10 bodů (3+7). Na závěr sezony se opět vrátil do Dukly, ovšem ve finiši slovenské extraligy se do sestavy už nevešel.

Rodák ze Žiliny má za sebou také štace ve Švédsku nebo americké ECHL, teď poprvé okusí českou nejvyšší soutěž.

„Ve smlouvě jsem měl klauzuli, že můžu odejít do zahraničí. Česká extraliga mě samozřejmě lákala. Olomouc měla zájem a mně se to líbilo, nebylo moc nad čím přemýšlet,“ komentuje přesun Korenčík pro MF DNES a olomouckou televizi Zzip, zatímco v útrobách zimáku šlape na rotopedu. „Sice zatím trénujeme po skupinkách, ale celkově je kolektiv super. I město se mi hrozně líbí, připomíná mi Žilinu, odkud pocházím,“ vypráví.

Korenčík přichází po útočnících Fridrichovi, Kohoutovi a Doktorovi jako čtvrtá letošní posila. Společně s ním je teď na soupisce Mory jedenáct beků. „Teď můžeme říct, že už máme kádr z devětadevadesáti procent kompletní,“ těší kouče HC Olomouc Jana Tomajka.

Nejnovější posila se na novou zkušenost těší. „Chtěl jsem se přesunout do české extraligy,“ neskrývá Korenčík, jenž musí v kabině odevzdat nováčkovské zápisné. „To v Česku snad nefunguje, ne? “ vtipkuje. „Ale ne, samozřejmě že to přijde, už se těším na start,“ hlásí.

Jeho Michalovce v minulém ročníku slovenské extraligy skončily bronzové, Mora medailové ambice nevyhlašuje. „Vím o Olomouci, že je to tady o bojovnosti a rodinném zázemí. Je to tu fakt přátelské, což je super,“ oceňuje nová tvář v olomoucké kabině.

Alexander Ehl (vlevo) z Německa útočí, stíhá ho Marek Korenčík ze Slovenska.

A co říká na starobylou plechárnu? „Zimák je v pohodě,“ mávne rukou za jízdy na cyklotrenažéru. „Je jasné, že to není O 2 arena, ale mně tyhle podmínky nevadí. Aspoň to není všechno zadarmo a hráči si musí věci vybojovat,“ cítí.

Extraliga Moře začne 18. září. První přátelský mač odehraje 8. srpna s HKM Zvolen. V přípravě se utká i s Přerovem, Brnem, Vítkovicemi a také se Slovanem Bratislava, kde Korenčík hrál.