I hodní kluci můžou uspět! Šotnar nedávno trénoval dorost, teď je legendou Ústí

Jak vám je po duši?

Ani nemůžu popsat, jak se cítím. Vždyť já ve své kariéře ještě nic nezažil. Před třemi a půl roky jsem seděl v Litoměřicích a trénoval jsem dorosteneckou ligu. Pak chlapy, první a druhou ligu, ale o tomhle se mi v životě nesnilo. Teď jsem nám věřil. A když jsem viděl, že vítězství tam je, propukly ve mně obrovské emoce, které si hodně užívám.

Cloumaly s vámi nervy v klíčovém utkání?

Sedmý zápas je hodně o hráčích. Snažil jsem se jim nastavit hlavy. Před utkáním jsem prakticky neřešil taktiku, důležité bylo být správně nastavený, bojovat. A to se povedlo. Vnitřní síla v poslední čtvrtině, to bylo něco neskutečného.

Jak jste spal před zápasem číslo 7?

Kupodivu dobře. Měl jsem docela dobrý pocit, že bychom to opravdu mohli zvládnout. Udělal jsem si svoji rutinu, obešel jsem si Litoměřice s pejskem, popovídal jsem si s manželkou, dal jsem si po cestě dvě piva, šel jsem si lehnout a druhý den jsem pěkně vstával.

A usínat budete s tím, že jste podepsaný pod historickým úspěchem. Slunetu jste dovedl k první medaili.

Můj kamarád, který je spojený s litvínovským hokejem, mi před sérií říkal hlinkovské Hlavně se z toho neposer! A když postoupíte, budeš navždycky legendou ústeckého basketbalu. Já to nechci nějak přehánět, ale vnímám, že to je obrovský úspěch. Cítím, jak se zvedla pozornost fanoušků, cítil jsem v posledních týdnech a měsících, jak se lidi o basketbal zajímají. Je to skvělé. Budu na to hrozně rád vzpomínat.

Sluneta Ústí - BK Děčín, 7. zápas semifinále play off NBL. Kouč Jan Šotnar slaví.

Taky jste fanouškům, s nimiž jste se fotil, říkal: Já se jednou vrátím...

Vedle Litoměřic, mého basketbalového rodného města, budu mít Ústí vždycky v srdci. Protože medaili nám už nikdo nevezme.

Bylo pro vás dramatické semifinále vysokou trenérskou školou?

Obrovskou. Každá sezona, každý měsíc mě i nás hrozně moc posunuly. Urychlilo se to. Můžete mít nastudovaných osmdesát knížek, ale pracovat pod tlakem, překvapit sám sebe, to jsou věci, které jsou pro mě hrozně důležité. Já bych chtěl poděkovat hlavně mojí ženě, není snadné žít s trenérem v tomto období. Protože v hlavě mám jen basket a moje nálady nejsou vždycky nejlepší. Ona to ale se mnou zvládá, pořád mě podporuje.

Fandila vám v hledišti?

Bohužel ne. Mrzí mě, že tady nemohla být, protože hlídala děti.

Basketbalový trenér Jan Šotnar s manželkou Barborou a dětmi.

Jak jste přistupoval k Američanům v kádru? Hladil jste je, nebo káral?

Já jsem spíš hladič. Snažil jsem se jim dodat sebevědomí, uklidnit je. Nejsem typ trenéra, který by někoho nějakým způsobem perzekvoval, trestal a podobně. Vůbec. Je to můj styl. Jeden můj kamarád ze Slovenska mi napsal, že i hodní kluci můžou být úspěšní v trenéřině. Jsem rád, že i hodná trenérská škola se teď může radovat.

Kdy jste začali mluvit o finále?

Někdy v lednu jsme si dali interně v šatně za cíl postoupit do finále. A my ho splnili. Moc jsme do něj chtěli, věděli jsme, že na to máme. Ačkoli nám bylo jasné, že týmy jako Pardubice, Opava, Děčín a Brno jsou na tom podobně. My si to vybojovali. Samozřejmě teď poběžíme za snem, za pohárem, který je krásný a chceme ho vyhrát.

Ústeckou etapu jste začal v únoru 2021 proti Nymburku a teď ji proti němu i zakončíte. Bude to řež, nebo je už Nymburk zase v bývalé síle?

Určitě to ještě není Nymburk, který jsem zažil, když jsou vstoupil do ligy. Tenkrát byl o hodně kvalitnější. Na druhou jsou tam pořád reprezentanti, pořád skvělí Američané, tým má velkou úroveň. A hlavně skvěle reprezentoval ve FIBA Europe Cupu, za což jsem rád. Myslím, že to je stálo nějaká vítězství v domácí soutěži. Určitě nepůjdeme do finále si to jen zkusit a vyhrát zápas. Ne. My chceme vyhrát čtyři zápasy a o titul se poprat.

Nebudete utahanější, víc zbití? Nymburk play off prochází hladce.

Naopak. Lepší než stát je hrát takové zápasy. Proti Nymburku máme relativně výhodu, že my jsme už dva měsíce na bojišti. Rveme se každý zápas na krev, jak v play off, tak v základní části. Nymburk měl tu cestu, i když za to nemůže, jednodušší. Což si vybojoval skvělou základní částí. Ale v play off zatím neprohrál a nikdy nestál v nějakém zápase v boji na život a na smrt. Kvalita je na straně Nymburka, my teď pojedeme na vlně euforie. A věřím, že ji přeneseme do prvního utkání.