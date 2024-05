Semifinále s Děčínem je lekce do života, tvrdí Pecka před sedmým zápasem

Jak se nachystat na klíčovou bitvu?

Hlavně pořádně zregenerovat, jsme rozbití stejně jako oni. Bude to o psychickém nastavení. Nemám s tím zkušenost, nikdy jsem nehrál sedmý zápas v semifinále. Budu pokračovat ve své rutině. Musíme se dobře nastavit a před našimi fanoušky ukázat, proč jsme tam, kde jsme.

Cloumá s vámi v semifinále i ve 33 letech nervozita?

Pro mě to je nové, já se s tím v úvodu série psychicky dobře nepopasoval. Je to pro mě lekce do života, do profesního určitě. Do šestého zápasu jsem už šel s tím, že musím být v klidu, osobně se mi to podařilo, ale zápas nám to nevyhrálo.

V prvním a druhém utkání jste dal jen dva a jeden bod. Bylo to tedy v hlavě, jak jste naznačil?

Rozhodně. Začal jsem vlažněji ne proto, že bych nechtěl, ale protože chci strašně moc. U mě je ale problém, že když chci tak strašně moc, tak mi to strašně nejde. Je potřeba najít balanc. Naštěstí to je o celém týmu, nejen o mě. Myslím, že se můžu opřít o obranu, a když padnou nějaké body, je to bonus.

V úterý Slunetě celkově body nepadly, v Děčíně jste prohráli 66:79 a promarnili jste mečbol.

Měli jsme hromadu otevřených střel, šíleně moc. Proměnit, vypadalo by to jinak. Ale takové zápasy jsou. Oni vsadili na jednu kartu, hráli zónovou obranu celý zápas. Z toho vyplývá hromada volných střel, my je nedali, ve čtvrtek je dát musíme.

Divočina pátého zápasu se už neopakovala. Apelovali jste i vy sami na sebe, ať je klid?

Po kontroverzním zápase u nás si všichni sáhli do svědomí, že se musí uklidnit a hrát basketbal.

Jaký bude zápas o všechno?

Většinou mezi námi platí můj dům, můj hrad. A kdo vyhrál venku, podal nadstandardní výkon. Když budeme hrát naší hru, jakou doma obvykle předvádíme, nemusíme se obávat výsledku.