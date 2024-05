Úchvatný zápas číslo 7! Ústí explodovalo a poprvé v dějinách je ve finále

„Splnily se sny, které se ani nedají popsat. Neuvěřitelné. Musím to vstřebat, je to pro mě strašně emotivní záležitost,“ dojalo ústeckého generálního manažera Tomáše Hrubého; i slzy mu ukáply. „Vidíte, co se tady děje, to je absolutní basketbalové šílenství. Pro tohle to děláme. Série byla strašně náročná, Děčín je Děčín, nevypustí jediný centimetr. Zvládli jsme to v sedmém zápase doma, co víc si přát, to je neskutečné!“

Rozhodující boj zkrášlila znovu dechberoucí kulisa, žluto-bílým mořem v hledišti se valila mexická vlna už před zápasem, při něm randál, že nebylo slyšet vlastního slova. Už první poločas patřil k tomu nejlepšímu v sérii, útočný basket bavil, nikdo se zásadně neutrhl. Když už Sluneta v úvodu utekla na +6, na přelomu první a druhé čtvrtky kontrovali Válečníci sedmibodovou šňůrou.

Boj o každý míč, každý bod, každou píď palubovky šponoval nervy aktérů i diváků. Děčín se v úvodní půli, která skončila vyrovnaně 49:49, vytáhl na nadprůměrnou střeleckou úspěšnost z pole 66 procent, zatímco domácí trefili jen každou druhou střelu.

Po přestávce líp začal Děčín, jenže pak přišla domácí erupce. Série 13:0, střelecky se probudil lídr Ty Nichols, s ním Maverick Rowan, při útocích Válečníků se bučelo a v laufu hrající Sluneta se dostala poprvé dvouciferně vpřed. Ne nadlouho. Děčín povstal a dvě vteřiny před klaksonem třetí čtvrtiny AJ Walton dotáhl na 66:66.

Kulisy pro epické vyvrcholení nachystány!

Komplikace pro žluté přišla hned v úvodu čtvrté části, Nichols si zapsal čtvrtý faul a trenér ho musel šetřit do koncovky. V kritické chvíli zabrali jiní. Hlavně Martin. Tradičně Autrey, vyhecovaný i svojí rodinou pod košem. Haiblík trojkami. Sluneta se odpoutala na 85:72. Euforie v hledišti se měnila v extázi. A Ústí ukazovalo dál svůj útočný potenciál. Střelecky explodovalo, což vyhlížel jeho trenér Šotnar.

Pokud se nic nezmění, zlatá série vypukne v Nymburce v úterý a ve středu 21. a 22. května, do ústecké haly se přesune v neděli a pondělí 25. a 26. května. Sérii útěchy o bronz odstartuje Děčín s Ostravou doma 20. května.