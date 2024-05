V pekle do ráje, Ústí vyloupilo rivala. My hráli v tempu druhé ligy, soptil Grepl

„Hráli jsme v tempu druhé české ligy, tam je celý zakopaný pes. Pokud chceme takhle pokračovat, nevyhrajeme ani zítra,“ mračil se děčínský trenér Tomáš Grepl. Zato jeho ústecký protějšek hrdě pronesl: „Začali jsme hrát s obrovským úsilím, což první dvě utkání tolik nebylo. Ukázali jsme si, že když makáme na sto procent, můžeme i s takovými bojovníky jako Děčín vyhrát na jejich palubovce.“

Už v úvod naznačil, že obě mužstva zápolí nejen se soupeřem, ale opět i se stresem. Skoro dvě a půl minuty míjeli rivalové koš, tradičně stojící děčínské fanoušky ve vyprodané Maroldovce posadila až Waltonova trojka. Dlouho se nikdo nedokázal utrhnout do většího náskoku, mohly za to chyby a zbytečné ztráty.

Až na konci úvodního poločasu si Sluneta, opět tažená neúnavným Tyem Nicholsem, vybudovala devítibodový náskok. Druhou čtvrtinu ovládla 28:14. Válečníky srážela špatná střelba, 34 procent z pole bylo málo, a často soupeři míč věnovali. Ústí v první půli z brejků po ztrátě domácích zatlouklo 24 bodů, zato Děčín jen čtyři.

„Začali jsme relativně dobře, první čtvrtka 19:14, hráli jsme ale celou dobu, jako že se nemůže nic stát. A pak se nám to vymstilo,“ stěžoval si Grepl. „Ústí se rozstřílelo a my nebyli schopní udělat ani faul.“

Děčínský basketbalista Jordan Ogundiran smutní, ústecký Delnov Johnson si tleská.

Podle Šotnara jeho mužstvo dříve setřáslo nervozitu. „Děčín byl ve hře jen chvíli na začátku, když jsme byli ještě trochu nervózní, pak jsme zápas ovládli. Hrozně moc bych chtěl pogratulovat svým hráčům, jakým způsobem dokázali přenést náš upravený herní plán do dnešního utkání,“ poklonil se týmu. „Bylo jasně vidět, že jsme byli připravení. To není jednoduché, změnit zápas ze zápasu nějaké věci a aplikovat je.“

Ani když hosté po přestávce tři minuty neprohodili balon síťkou, Válečníci to nevyužili. Trápili se dál a po trojce Nicholse nabrali už patnáctibodový deficit. Bývalá superstar Děčína po svém úderu zpoza oblouku posílila polibky na tribuny. Náskok Slunety nakynul až na +20.

V závěru zápasu střelbou zrazení Válečníci přece jen ještě sousedy zmáčkli, ale vytěžili z toho pouze kosmetickou úpravu skóre. Fanoušci v bílých tričkách smutnili, zato hrstka ve žlutých jásala.

„Utkání jde jednoznačně za námi, musíme být zítra lepší,“ apeloval hned Grepl. „Když nebudeme mít dobrý pohyb, nemůže padnout střelba. Po velmi dobrém utkání v Ústí jsme si zase mysleli, že jsme dobří. A hned se nám to vrátilo. My si to myslet nemůžeme, chyběla nám pokora.“

Ústí si vzalo zpět výhodu domácího prostředí. „Pokud chce Dděčín postoupit, bude nás muset opět porazit v naší hale. Ačkoli se to teď dva zápasy nepotvrdilo, tak výhoda domácího prostředí tam je. Do dalšího utkání půjdeme s čistou hlavou, nemáme co ztratit. Kdybychom udělali třetí vítězství, budeme blízko postupu. Zkusíme využít to momentum,“ burcoval Šotnar.

Ústecký fantom Nichols se pasoval na top střelce s 24 body, díky 12 doskokům si zapsal double double. „Byli jsme první, kdo nervozitu odšpuntoval, samozřejmě díky Nicholsovi. To je rozdílový hráč a dneska to ukázal. On nás nakopnul, ostatní hráče dělá lepšími,“ vyzdvihl ho Šotanr.

Nicholsovi sekundovali Lamb Autrey (21) a kapitán Ladislav Pecka (14). Děčín našel jediného dvouciferného střelce, a to Waltona s 11 body.