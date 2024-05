PŘEHLED: Vizitky českých fotbalistů, kteří pojedou na Euro 2024 v Německu

BRANKÁŘI

Jindřich Staněk, Slavia Praha (28 let) Čeká ho první velký turnaj – rovnou v pozici brankářské jedničky? Staněk je nejstarší a nejzkušenější z gólmanské trojice. Rodák ze Strakonic během sezony zvládl přesun z Plzně do Slavie, rychle vyléčil svalové zranění a v Edenu se stal oporou. Navíc odhodil i ochrannou helmu, kterou nosil po podzimních úrazech hlavy. Platí za nebojácného rváče, který neuhne před žádným soubojem. Kritici mu sice vyčítají horší hru nohama, ale na brankové čáře je skvělý.

Bilance v reprezentaci Starty a čistá konta celkově 9/2 Starty a čistá konta v kvalifikaci o Euro 2024 2/1

Matěj Kovář, Bayer Leverkusen (24 let)

Mluví se o něm coby o reprezentační jedničce budoucnosti. Stejně jako kolega Jaroš a vlastně i Staněk, který šel v teenagerském věku do Evertonu, má anglickou brankářskou školu. V sedmnácti zamířil ze Slovácka do Manchesteru United, kde prošel akademií i týmy z nižších ostrovních soutěží. Když se předloni v létě vrátil na hostování do Česka, výrazně přispěl Spartě k titulu. Následně přestoupil do německého Leverkusenu, kde coby týmová dvojka chytal v Evropské lize a v domácím poháru. I on se podílel na úžasné jízdě a získal double.

Bilance v reprezentaci Starty a čistá konta celkově 1/0 Starty a čistá konta v kvalifikaci o Euro 2024 0/0

Vítězslav Jaroš, Sturm Graz (22 let)

Taky má double, jen z rakouské ligy. Jaroš pomohl výbornými výkony v bráně Sturmu sesadit dlouholetého hegemona ze Salcburku, chytal i evropské poháry. Je sebevědomý a stejně jako Kovář se nebojí hrát nohama. Loni byl jedničkou jedenadvacítky na malém Euru v Gruzii, kde zaujal. V březnu byl v prvním výběru trenéra Haška, byť si v přípravě nezachytal. V Německu by měl dělat servis Staňkovi s Kovářem, kteří jsou v týmové hierarchii nad ním. Mimochodem, po šampionátu by se měl vracet do Liverpoolu, kterému stále patří.

Bilance v reprezentaci Starty a čistá konta celkově 0/0 Starty a čistá konta v kvalifikaci o Euro 2024 0/0

OBRÁNCI

Ladislav Krejčí, Sparta Praha (25 let) Kapitán a lídr českého šampiona, který dost možná ještě před Eurem vyřeší svou nejbližší budoucnost. Mluví se o jeho odchodu do Španělska, největší zájem má Girona, třetí tým posledního ročníku. Krejčí před pár dny dovedl Spartu nejen k obhajobě domácího titulu, ale také k vítězství v poháru. Platný je v defenzivě i v útoku, rád se tlačí do zakončení zejména hlavou a na obránce má dlouhodobě mimořádná střelecká čísla; v klubu spolehlivě kope také penalty. Pod dánským koučem Brianem Priskem nejčastěji hraje jako levý stoper v tříobráncovém systému, Ivan Hašek ho v březnu chtěl vidět i v záloze, což je pozice, kde nastupoval v minulosti.

Bilance v reprezentaci Starty a góly celkově 9/3 Starty a góly v kvalifikaci o Euro 2024 5/2

David Zima, Slavia Praha (23 let)

Jeho nedávný návrat do české ligy za více než sto milionů korun budil rozruch i velká očekávání. Zima ovšem ve Slavii neprožil dobré jaro. Chyboval a na čas dokonce přišel o místo v základní sestavě, což se u borce, který hrál tři roky italskou Serii A za Turín, nečekalo. Na druhou stranu: v národním týmu obvykle předvádí spolehlivé výkony a také kouč Hašek na něm chce defenzivu dlouhodobě stavět. Vytáhlý pravák navíc umí být nebezpečný i před bránou soupeře, v březnu dal ostatně první gól nové reprezentační éry. Je odchovancem Sigmy Olomouc a synem bývalého hokejisty Aleše Zimy, který v roce 1996 vyhrál extraligu se Vsetínem.

Bilance v reprezentaci Starty a góly celkově 20/1 Starty a góly v kvalifikaci o Euro 2024 2/0

Tomáš Holeš, Slavia Praha (31 let)

Dlouholetá opora Slavie, kde při absenci parťáka Bořila často nosívá i kapitánskou pásku. Ač kdysi přicházel jako pravý bek, trenér Trpišovský z něj nejprve udělal defenzivního záložníka a později stopera. V reprezentaci začal pravidelně hrát až před třicítkou, debutoval za bizarních okolností v září 2020, kdy hygienici poslali původní výběr do karantény kvůli nákaze covidem a pověřený trenér Holoubek s asistenty narychlo svolal nové mužstvo. Na posledním Euru zazářil Holeš gólem a asistencí v památném osmifinále proti Nizozemsku (2:0), v uplynulé kvalifikaci zasáhl do všech zápasů.

Bilance v reprezentaci Starty a góly celkově 27/2 Starty a góly v kvalifikaci o Euro 2024 8/0

Robin Hranáč, Viktoria Plzeň (24 let)

Až překvapivě rychle vyrostl v klíčovou postavu nové plzeňské defenzivy. Rychlý, důrazný, přesný v rozehrávce. Má velkou důvěru zkušeného trenéra Miroslava Koubka. Hranáč se přitom před začátkem aktuální sezony obouchával na hostováních v Liptovském Mikuláši a v Pardubicích. V Plzni pak obstál i v Evropě, což byl důležitý argument pro kouče Haška, který ho jako nováčka pozval už na březnový sraz. Loni odehrál všechny zápasy na Euru jedenadvacítek v Gruzii.

Bilance v reprezentaci Starty a góly celkově 1/0 Starty a góly v kvalifikaci o Euro 2024 0/0

Tomáš Vlček, Slavia Praha (23 let)

Právě s Hranáčem tvořili v minulé sezoně v Pardubicích nejmladší stoperskou dvojici v lize a v březnu se poprvé sešli také v seniorské reprezentaci. Z Vlčka se mezitím stal důležitý člen pražské Slavie, kde je schopen nastupovat jak na pozici stopera, tak na pravém kraji obrany. Je vnímavý i přizpůsobivý, oblíbenec trenérů, který nic nevypustí. V Edenu dost možná budoucí kapitán. Ani on nechyběl před rokem na malém Euru v Gruzii. Mimochodem, krátce po dvacítce se oženil, s manželkou už déle než rok vychovávají dcerku Lotty.

Bilance v reprezentaci Starty a góly celkově 1/0 Starty a góly v kvalifikaci o Euro 2024 0/0

David Jurásek, Hoffenheim (23 let)

Když loni v létě odešel ze Slavie za více než 300 milionů korun do portugalské Benfiky, bylo z toho haló. Aklimatizaci v Lisabonu mu však ztížilo zranění i vysoká konkurence, a tak po půl roce zamířil na hostování do německého Hoffenheimu. I tak ale převážně střídá a herní vytížení před německým turnajem postrádá. Na levém kraji obrany ho zdobí dynamika, velký fyzický fond a hlavně přesné centry. Vzpomínáte, jak zazářil při loňské reprezentační premiéře proti Polsku (3:1)? Patřil k nejlepším hráčům na trávníku, soupeře trápil rychlostí i skvělou technikou. Připsal si i asistenci, na podobný zápas v národním týmu však od té chvíle čeká marně.

Bilance v reprezentaci Starty a góly celkově 7/0 Starty a góly v kvalifikaci o Euro 2024 5/0

David Douděra, Slavia Praha (25 let)

Motorová myš. I když se mu zrovna nedaří, nemůžete mu upřít snahu a obrovský zápal, s kterým jde do každého souboje. Spoluhráče i fanoušky dokáže strhnout. Ve Slavii je v posledním roce klíčovým mužem na pravou stranu, kde si dokáže splnit ofenzivní i defenzivní úkoly. V reprezentaci hrál loni v listopadu i zleva, odkud dal klíčovou branku v zápase o postup na Euro proti Moldavsku. Pochází z fotbalové rodiny, jeho bratrancem je plzeňský záložník a také reprezentační nováček Lukáš Červ, jeho bratr Martin před pár dny oslavil s Duklou postup do první ligy.

Bilance v reprezentaci Starty a góly celkově 8/1 Starty a góly v kvalifikaci o Euro 2024 5/1

Vladimír Coufal, West Ham (31 let)

Kvality jednoho ze dvou zástupců anglické Premier League by českému týmu na turnaji v Německu chyběly. Renomé si sice pokazil, když dva dny před závěrečným utkáním kvalifikace proti Moldavsku se spoluhráči Kuchtou a Brabcem navštívili olomoucký noční klub Belmondo. Trenér Jaroslav Šilhavý je ze srazu poslal domů a jeho nástupce pak je následně nenominoval na březnová přípravná utkání. Teď je všechno zapomenuto. Ve West Hamu nastupuje Coufal pravidelně, v sedmatřiceti zápasech nasbíral sedm asistencí, což je slušný počin. Zasáhl i do sedmi duelů v Evropské lize a v minulé sezoně přímo v Praze s londýnským týmem ovládl finále Konferenční ligy. V reprezentaci debutoval už před sedmi lety a nasbíral čtyřicet startů; víc jich má ze současného kádru pouze kapitán Souček.

Bilance v reprezentaci Starty a góly celkově 40/1 Starty a góly v kvalifikaci o Euro 2024 6/0

Martin Vitík, Sparta Praha (21 let)

Příslib do budoucna, byť už nyní má Vitík za sebou přes sto zápasů za Spartu. V reprezentačním áčku debutoval pravonohý stoper minulý rok v listopadu, kdy naskočil v posledním kvalifikačním utkání proti Moldavsku (3:1). Předtím táhl jedenadvacítku na malém Euru v Gruzii, kde se dokonce gólově prosadil. Branky střílí i ve Spartě, byť ne tak často jako kapitán Krejčí. V aktuální sezoně se trefil pětkrát a dlouhodobě se o něj zajímají kluby na západě; v zimě byl na seznamu vytipovaných posil italské Neapole. Pokud dostane šanci na šampionátu, svou hodnotu pro případné zájemce může ještě zvýšit. Mimochodem, v týmu trenéra Haška se objevuje poprvé, v březnu ho totiž nový realizační tým přenechal jedenadvacítce, která hrála důležité zápasy v kvalifikaci.

Bilance v reprezentaci Starty a góly celkově 1/0 Starty a góly v kvalifikaci o Euro 2024 1/0

ZÁLOŽNÍCI

Tomáš Souček, West Ham (29 let)

Pan Nepostradatelný. Dokonce ani nový trenér Hašek si v březnových přípravných zápasech nevyzkoušel, jaké to je hrát bez kapitána, což se i na Euru v případě zranění či karetního trestu může stát. Pod koučem Šilhavým hrál Souček všechny zápasy a téměř nikdy nestřídal. Na šampionátu bude opět lídrem, duší týmu, jeho srdcem. U mladých parťáků má respekt. Během čtyř let v Anglii vyspěl lidsky i fotbalově, navíc v reprezentaci i v klubu se i z hlubší pozice dokáže prosazovat do šancí a střílet důležité góly.

Bilance v reprezentaci Starty a góly celkově 68/12 Starty a góly v kvalifikaci o Euro 2024 8/3

Antonín Barák, Fiorentina (29 let)

Jeho návrat do týmu byl při březnové premiéře trenéra Haška jedním z největších témat. Zvlášť, když o vítězství v Norsku (2:1) rozhodl parádním gólem z přímého kopu. Šikovný záložník s vynikající levačkou se s předchozím realizačním týmem rozhádal. Šilhavý tvrdil, že opakovaně porušoval týmová pravidla, a Barák byl u něj téměř rok v nemilosti. Problémové nálepky zbavil odchovance Příbrami a bývalého hráče Slavie až nový trenérský štáb. Na Euru může mít blonďatý záložník důležitou roli. Kariéru mu často brzdila zranění, ale teď je zdravý, připravený.

Bilance v reprezentaci Starty a góly celkově 39/9 Starty a góly v kvalifikaci o Euro 2024 2/0

Matěj Jurásek, Slavia Praha (20 let)

V květnu vypomáhal slávistické rezervě ve třetí lize proti béčku Bohemians, v nejvyšší soutěži byl z pětatřiceti zápasů jen desetkrát v základní sestavě, jinak střídal. Ani jednou nezůstal na hřišti celých devadesát minut. Dal pět branek. Šikovné a pohybově nadané křídlo s výtečnou levačkou je přesto typem hráče, který je schopen naskočit do zápasu a během chvíle zařídit rozdílovou akci. Je fotbalistou pro následující roky. Reprezentace v budoucnu může těžit z toho, že bude bohatší o zkušenosti z velkého turnaje. Z celého kádru pro Euro je každopádně nejmladší.

Bilance v reprezentaci Starty a góly celkově 1/0 Starty a góly v kvalifikaci o Euro 2024 0/0

Ondřej Lingr, Feyenoord (25 let)

Než loni v srpnu přestoupil do Feyenoordu, stihl ve Slavii čtyři utkání, do nichž třikrát naskočil od začátku. Ve Feyenoordu ho ovšem odcházející trenér Arne Slot do základní sestavy nezařadil ani jednou a dohromady mu dal pouhých 423 minut ve všech soutěžích. I tak dal Lingr čtyři branky. Také v reprezentaci se s ním počítá do role žolíka, kterou ovládá mistrovsky. Když přijde do zápasu v jeho průběhu, umí spoluhráče „zbláznit“ svým nadšením, bojovností, zarputilostí. V pokutovém území si umí najít správné místo a dát gól.

Bilance v reprezentaci Starty a góly celkově 13/0 Starty a góly v kvalifikaci o Euro 2024 5/0

Michal Sadílek, Twente (24 let)

Stabilní člen základní jedenáctky třetího týmu nizozemské ligy, který bude v létě bojovat o Champions League. Mladší z bratrů Sadílkových sice nemá čísla, nedává góly ani je nepřipravuje. Trenéři si ho ale považují kvůli jiným činnostem, kterých si divák možná na první pohled ani nevšimne. Neustálý pohyb, důraz, odebírání míčů, které rychle posouvá spoluhráčům a rozehrává. Vedle Baráka a Provoda další z levonohých středopolařů. Při systému a rozestavení současného kouče Haška horký kandidát na základní sestavu.

Bilance v reprezentaci Starty a góly celkově 23/1 Starty a góly v kvalifikaci o Euro 2024 5/0

Lukáš Provod, Slavia Praha (27 let)

O mistrovství Evropy 2021 ho připravilo vážné zranění kolene. Dlouho se z nesnází a do své někdejší formy nemohl dostat. Až v aktuálním ročníku se opět zařadil mezi slávistické opory. Hraje na velkém prostoru, umí přesně a nebezpečně odcentrovat i vystřelit. Góly spíš připravuje a během sezony nasbíral jedenáct asistencí. Ve Slavií nastupoval ve středu pole i na pozici krajní desítky, výjimečně hrál i beka. V národním mužstvu má pro něj kouč pozici spíš ve středu pole nad defenzivními záložníky.

Bilance v reprezentaci Starty a góly celkově 18/2 Starty a góly v kvalifikaci o Euro 2024 6/0

Pavel Šulc, Viktoria Plzeň (23 let)

Ligu sice hraje už pátým rokem, ale teprve až v uplynulé sezoně prorazil. A to výrazně. Z postu ofenzivního záložníka dal ve všech soutěžích dvaadvacet gólů, což je mimořádný počin. O cenu pro nejlepšího střelce ligy přišel až v závěrečném dějství, v němž kvůli trestu nemohl nastoupit. Přitom dřív mu trenéři produktivitu vyčítali. S Plzní je sice mistrem ligy z roku 2022, ale následující sezonu strávil na hostování v Jablonci. To mu prospělo a pod trenérem Koubkem vyrostl v jednoho z nejlepších hráčů ligy. K rychlosti i šikovnosti přidal i góly.

Bilance v reprezentaci Starty a góly celkově 1/0 Starty a góly v kvalifikaci o Euro 2024 0/0

Václav Černý, Wolfsburg (26 let)

Do první nominace trenéra Haška se těsně nevešel, na Euro mu pomohlo i rozšíření nominace z třiadvaceti na šestadvacet jmen. Ve Wolfsburgu, kam před rokem přestoupil po vynikající sezoně v nizozemském Twente, se totiž hledá. Hraje málo nebo vůbec a příliš mu nepomohla ani březnová výměna trenérů. Přesto může být pro reprezentaci do určitých fází zápasů hráčem s faktorem X. Má skvělou levačku, umí přejít jeden na jednoho, ale také potřebuje cítit důvěru a být sebevědomý. Před šampionátem je nerozehraný.

Bilance v reprezentaci Starty a góly celkově 15/5 Starty a góly v kvalifikaci o Euro 2024 5/3

Lukáš Červ, Viktoria Plzeň (23 let)

Největší překvapení v závěrečné nominaci, úplný nováček v týmu, který si pozvánku vysloužil za skvělé jaro v Plzni. Sezonu přitom zahájil v Liberci, odkud ho chtěla získat Sparta. Předkupní právo na bojovného středního záložníka však měla Slavia, která obchod zastavila. Později bývalého mládežnického reprezentanta pustila na západ Čech coby součást přestupu brankáře Staňka. Červ okamžitě zapadl do základní sestavy. Nemá sice ohromující čísla, zato nevypustí jediný souboj a vždycky jde na doraz. Soupeři ho rádi nemají.

Bilance v reprezentaci Starty a góly celkově 0/0 Starty a góly v kvalifikaci o Euro 2024 0/0

ÚTOČNÍCI

Patrik Schick, Bayer Leverkusen (28 let)

Takřka celý rok 2023 promarodil, proto se na postupu na šampionát vůbec nepodílel. Po zranění začal hrát až loni v závěru prosince. I tak dal třináct branek, Leverkusenu pomohl k titulu, k triumfu v Německém poháru i do finále Evropské ligy. V reprezentaci je útočníkem číslo jedna. Na minulém mistrovství Evropy dal pět branek a společně s Cristianem Ronaldem byl nejlepším střelcem turnaje.

Bilance v reprezentaci Starty a góly celkově 37/18 Starty a góly v kvalifikaci o Euro 2024 0/0

Adam Hložek, Bayer Leverkusen (21 let)

Malé vytížení v nejlepším německém klubu současnosti mu škodí i v reprezentaci, v níž se ocitl na hraně sestavy, někdy možná už za ní. Na druhou stranu bývá v bundesligových zápasech vidět, v přepočtu na počet minut strávených na hřišti dal gól nebo na něj přihrál každých 83 minut. Jeho výhodou také je, že může nastoupit na pozici hrotového útočníka, trochu níž či na křídle. Pro trenéra Haška jeden z důležitých hráčů.

Bilance v reprezentaci Starty a góly celkově 31/2 Starty a góly v kvalifikaci o Euro 2024 8/0

Mojmír Chytil, Slavia Praha (25 let)

Útočník, který je ceněn spíš za svou práci a podporu pro spoluhráče než za produktivitu, byť v klubu ji má velmi slušnou. V poslední sezoně dal za Slavii ve všech soutěžích jedenadvacet branek, víc jich vstřelil pouze Václav Jurečka, který se do nominace nevešel. V kvalifikaci se Chytil zapsal nešťastným vyloučením v Albánii. Druhou žlutou kartu dostal za sporný zákrok, kdy se mu při dorážce do brány míč svezl po ruce a Češi pak v oslavení nestačili a utrpěli debakl 0:3.

Bilance v reprezentaci Starty a góly celkově 12/4 Starty a góly v kvalifikaci o Euro 2024 7/0

Tomáš Chorý, Viktoria Plzeň (29 let)

V národním mužstvu debutoval loni v listopadu v rozhodujícím utkání o postup na Euro proti Moldavsku (3:0). Přihrál na první důležitý gól Douděrovi, druhý dal sám. Silový a soubojový typ útočníka, pracant, dříč. Se svými dvěma metry a sto kilogramy nepříjemný pro každého obránce. V reprezentaci mu připadne role náhradníka, jehož čas přichází v závěrech utkání. Za Plzeň dal v uplynulé sezoně devatenáct branek a měl šest asistencí.

Bilance v reprezentaci Starty a góly celkově 3/2 Starty a góly v kvalifikaci o Euro 2024 1/1

Jan Kuchta, Sparta Praha (27 let)

Náběhový typ útočníka, dotěrný, otravný pro soupeře. Spoluhráči těží z jeho neúnavné práce. Při Schickově absenci byl pro Jaroslava Šilhavého jedničkou v útoku, nehrál až v posledním utkání proti Moldavsku kvůli tolikrát diskutovanému nočnímu extempore v Belmondu. Svými výkony na jaře přesvědčil, že si druhou šanci zaslouží. Byl jedním ze strůjců titulu v lize a triumfu v poháru. Za Spartu dal v sezoně celkem jedenadvacet gólů a dalších jedenáct připravil spoluhráčům, do posledního zápasu bojoval i o ligovou korunu krále střelců. Formu před Eurem načasoval skvěle.