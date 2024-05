Vyhrocené El Nordico, tekla krev i nervy. Mečbol vydřelo Ústí

Úvodní dvě čtvrtiny? Nebe a dudy! Nejdřív kralovali Válečníci, pod košem rivala si dělali téměř, co se jim zlíbilo. Domácím to nestřílelo, inkasovali 26 bodů, z toho pět trojek, a pokulhávali o osm.

Kratičká pauza převrátila všechno naruby. Sluneta zpevnila obranu a Děčín nutila ke ztrátám. Sedmi body v řadě ji dotáhl hvězdný Nichols, ve 14. minutě domácí poprvé vedli a soupeře deptali. Jiskřilo se, i trenér hostů Tomáš Grepl dostal technickou chybu, trojkou skoro s klaksonem rozvášnil natřískanou halu Autrey. Ústí bylo před přestávkou o sedm bodů napřed, druhou čtvrtku ovládlo 25:10, děčínský lídr Svoboda – minule 33bodový hrdina – zatím mlčel, byl na nule.

Vášnivé fanoušky, kteří se přeřvávali už při rozcvičce, zvedala bitva ostrá jako břitva ze sedadel. Ve třetí části se zdálo, že Ústí už nenechá sousedovi čichnout. Poprvé uteklo dvouciferně, nejvíc na +15.

Jenže následující karambol děj zápasu zvrátil.

Děčínský Ogundiran snižoval na 48:58, a když po výskoku pod košem padal protihráč Rowan, loktem trefil Nigerijce do obličeje. Palubovka se zalila krví i vlnou emocí, hádali se lavičky i fanoušci. Hosté nechápali, že domácí nemají doktora, jak je jejich povinnost. Grepl po druhé technické chybě dokoučoval, Orundiran dohrál, musel na ošetření tržné rány v obličeji. A zatímco Válečníky krvavý incident nakopl, domácí vykolejil.

Hosté, u nichž se Greplovy role ujal v zápase nehrající čtyřiadvacetiletý rozehrávač Lukáš Bobek, vstoupili do čtvrté čtvrtiny jako z říše snů. 12:0! Díky velešňůře se dostali do vedení. Derby gradovalo, Autreyho trojky vrátily Ústí náskok. Nervy k prasknutí. Šotnarova družina zadusila Děčín z dálky, za tři skórovali i Nichols s Haiblíkem; když druhý jmenovaný skóroval minutu a půl před klaksonem, bylo to 75:70. Klíčové. I Martin si ještě jednu šoupl, bylo to o deset, hotovo.

Závěr už nepatřil do čítanek, děčínský Svoboda se hádal s fanouškem, ukázal mu fakáče. Ústecký trenér Šotnar obvinil děčínského kapitána Pomikálka, že si na něj odplivl, lídr hostů to odmítl jako výmysl. Válečníci rychle zmizeli v šatnách.

Vítěz El Nordika se utká o zlato s Nymburkem, který spláchl 4:0 na zápasy Ostravu, tu vyzve poražený k souboji o bronz.