Hrubého hec před El Nordikem: Vyřadíme-li Děčín, půjdu do Na lovu. A co Houser?

„Jestli vyřadíme Děčín, přihlásím se do soutěže Na lovu a vyzvu Kvízovou dámu,“ tasí neobvyklou sázku ústecký generální manažer Tomáš Hrubý.

Šéf Válečníků Lukáš Houser, bývalý Hrubého spoluhráč, by udělal radost dětem: „Pravidelně nám jezdí fandit z Dětského domova v Krupce, připravili bychom pro ně funny day v Děčíně. Zajezdily by si na raftu, šly by na ferratu, do zoo a taky na lov, zastřílet si na zdejší střelnici.“

Šťavnatá série startuje už ve čtvrtek ve Sportcentru Sluneta.

Je Děčín/Ústí pro vás vysněný soupeř pro semifinále?

Hrubý: Samozřejmě. Shoda okolností, která nastala, je pro všechny naše fanoušky i pro nás v klubu skvělá. Myslím, že pro celý český basket není nic lepšího, než že jsme na sebe narazili v této fázi sezony. Vím, že se o tom mluví už teď a ještě mluvit bude. Jsme rádi, že to tak dopadlo, a půjdeme do toho naplno.

Houser: V současné situaci určitě ano. Nebylo to v našich rukou. Jsme rádi, těšíme se. Mohli jsme dostat Nymburk, s ním máme za poslední dva roky bilanci 4:4, ani jeho jsme se nebáli. Čekali jsme, co vzejde ze série Ostrava –Opava. Užil jsem si ji. Už dávno jsem se naučil, že to nemůžu ovlivnit, snažím se nenervovat.

Proč se na derby v play off tak dlouho čekalo?

Hrubý: Byla to shoda náhod, ale teď se to sešlo a bude to mazec.

Houser: Prostě to tak vyšlo. Myslím, že ani my, ani Ústí jsme to nedělali naschvál. Mohli jsme se potkat dříve, oni ze sedmého osmého místa, my z vyššího. Nebo opačně, před dvěma lety my z předkola, když zase Ústí bylo vysoko. Z hlediska statistiky je zajímavé, že se potkáváme až teď, protože se spoustou dalších soupeřů jsme v play off hráli mockrát a s Ústím až teď.

Co očekáváte od série?

Hrubý: Naprosto narvané haly, emoce, všechno, co sport divákům dává. Bude to i skvělá reprezentace našeho města. Tahle série bude něco, o čem se bude dlouho mluvit. A my uděláme vše, aby byla úspěšná.

Houser: Hlavně skvělý basketbal a spoustu emocí. A zábavu.

Proč se nebude hrát v Ústí ani v Děčíně na zimním stadionu?

Hrubý: Moje osobní přání je to dlouhodobě a nemění se, ale v této situaci musím vše podřídit přání našeho trenéra, on má rozhodující slovo v této věci. Vyslovil se, že chceme udržet domácí prostředí, a když se oprostím od svého přání, tak to dává logiku. Budeme začínat doma, kde to známe, což je hlavní důvod, proč se nejde na zimák. Ale chci zdůraznit, že jsme sehnali mobilní tribuny, které budou v prostoru za koši, přidáme lavičky i podél hřiště. Kapacitu zvýšíme na dva tisíce lidí.

Houser: Byl bych za zimák strašně rád, myslím si, že to byla ohromná šance posunout basketbal na severu Čech úplně jinam. Ale respektuji a chápu rozhodnutí Ústí, a proto taky zůstaneme doma.

Ústí nad Labem, 11.02. 2024, BK Ústí - BK Děčín, utkání skupiny A1 NBL. Ty Nichols slaví s fanoušky.

Co bude rozhodovat?

Hrubý: Maličkosti. Věci, nad nimiž by člověk v sezoně mávl rukou, teď mohou být klíčové.

Houser: Kdo ví? Kdo vyhraje čtyřikrát. Potkají se dva dobré týmy, ani jeden nenechá nic druhému zadarmo, rozhodnout mohou maličkosti, štěstí, cokoliv.

Bude to série na sedm zápasů?

Hrubý: Když ano, tak ano, ale my budeme rádi, když to bude na méně a my budeme na té vítězné vlně. Doufám, že série bude kratší a v náš prospěch.

Houser: Nevím, ale možné to je. Bylo by to fajn. Jak my, tak Ústí se budeme snažit vyhrát každý zápas. Nemyslím, že semifinále skončí 4:0 jako naše čtvrtfinále s Brnem, ale před sérií jsme si to taky nemysleli. Ústí zase vyřadilo Pardubice 4:1. Naše týmy jsou tak vyrovnané, že by se semifinále klidně mohlo dostat až do sedmého zápasu.

Jste fanouškem Který ze severočeských klubů má více příznivců? BK Armex Děčín 75 %(9 hlasů) BK Sluneta Ústí nad Labem 25 %(3 hlasy)

Kdo je favorit?

Hrubý: Po sérii s Pardubicemi z nás spadl obrovský kámen, a protože začínáme z lepšího místa a doma, papírově bychom měli být trochu favorité my. Ale ví se, že derby nemá předem vítěze, je to otevřené. Jdeme do toho s respektem k Děčínu, víme, jakou mají kvalitu, jak umějí hrát play off. Ale malinko by to mělo být pro nás.

Houser: Vlastně nevím. Jak se říká, derby nemá favorita. Asi papírově je jím trošku Ústí tím, že skončilo nad námi a začíná doma. Nechci ale házet flintu do žita, aby to vyznělo tak, že házíme roli favorita na Slunetu. Vůbec ne. My si věříme.

Co na soupeře platí?

Hrubý: Hra, která nás zdobí celý rok. Co jsme hráli s Pardubicemi, co jsme hráli v nadstavbě. Doufám, že naskočíme na stejnou vlnu.

Houser: Naše hra. Obrana vyhrává play off. Pokud však bráníte, ale nedáte koš, stejně nevyhraje. Záleží, kdo bude psychicky odolnější. Vzniknou nějaké mikrosouboje, to je v každém play off.

Jaké jsou přednosti rivala?

Hrubý: Rvavost. Nikdy se nevzdají.

Houser: Letošní sezona Slunetě sedla, zaslouženě je tam, kde je. Má velký útočný talent a potenciál, dobře složený tým. Ale to my taky.

BK Děčín - Sluneta Ústí, zápas o postup do Final 8 Česko-slovenského poháru. Zleva A. J. Walton, Ty Nichols.

Překvapilo vás, že Ostrava vyřadila mistrovskou Opavu?

Hrubý: Přiznám se, že ano. Opava má hodně zkušeností s boji v play off. Poslední zápas, to byla krásná řežba na narvaném Tatranu, reklama na basket. Byli jsme připraveni na obě varianty, tedy že bychom šli i na Opavu, ale v poslední čtyřce už si člověk nevybírá. Musíme do toho jít po hlavě a je jedno, kdo proti nám bude stát.

Houser: Určitě. Na začátku série bych to netipoval, v průběhu už jsem váhal. Zvlášť když jsem viděl, že Ostrava hraje jednodušší basket a lehčeji, zatímco Opava se trošku trápí. Dala jim čuchnout. I když jsem si pořád myslel, že Opava čtvrtfinále otočí, nebyl jsem o tom stoprocentně přesvědčený. A Ostrava postoupila zaslouženě. Může potrápit i Nymburk.

Bude nějaké hecování?

Hrubý: Něco proběhne, kluci si určitě něco vymyslí včetně mě.

Houser: Já o ničem nevím, osobně nemám potřebu se s nikým sázet. Ani naši hráči. Chceme se soustředit na nás, na zápasy.

A co vy osobně? Uděláte při postupu něco neobvyklého?

Hrubý: Jestli postoupíme přes Děčín, přihlásím se do soutěže Na lovu. Koukám se často. Jestli bych chtěl vyzvat Vševěda? Asi Kvízovou dámu, to je taková sympoška.

Houser: Pravidelně nám jezdí fandit děti z Dětského domova v Krupce, udělali bychom pro ně funny day v Děčíně. Zajezdily by si na raftu, šly by na ferratu, do zoo a taky na lov, zastřílet si na děčínskou střelnici. Prostě bychom jim udělali hezký den. Zaslouží si to, ony nám malují krásné obrázky.

Bude sousedské derby vyhrocené mezi fanoušky i hráči?

Hrubý: Určitě ano, ale to k tomu patří. Myslím, že to je fajn, lidé tím žijí, my všichni. Už není prostor na žádné hluché místo, od první do poslední vteřiny to bude těžká řežba, mela. Tohle zdobí sport.

Houser: Já doufám, že ne nějak výrazně. Ale to tak je, zvlášť když se utkají dvě města blízko sebe. Hlavně doufám, že všechno bude v rámci fair play a slušného chování. Nemyslím jen na hřišti, ale i v hledišti a obecně. To bych si strašně přál.

Máte na titul?

Hrubý: My si klademe postupné cíle. První byl dostat se do play off, druhý vyhnout se Nymburku, třetí postup přes Pardubice, teď vyřadit Děčín. Dál se zatím nekoukáme. Samozřejmě člověk to má v hlavě, ale jdeme do toho s pokorou. Nemůžeme lítat ve vzduchu, musíme makat a uvidíme, jak to bude dál.

Houser: Já říkal už před začátkem play off, že titul letos může vyhrát každý. Tedy včetně nás.