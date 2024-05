Žhavé semifinále na startu. Děčín v play off o dva levely vyrostl, cítí Šotnar

„Je výhoda, že začínáme doma. Už to bude pět měsíců, co jsme na Slunetě neprohráli,“ upozorňuje ústecký trenér Jan Šotnar. „Doma si hrozně věříme, Válečníky jsme v posledních dvou ligových utkáních porazili taky. Ale jdeme do série s velkou pokorou, protože víme, že Děčín je v play off ještě o dva levely výš oproti základní části. Jeho hlavní síla je v bojovnosti a nasazení, a to především na obranné polovině.“

Semifinálové derby Termíny

čtvrtek 2. a pátek 3. května v Ústí, úterý 7. a středa 8. května v Děčíně, případně sobota 11. května v Ústí, úterý 15. května v Děčíně a ve čtvrtek 16. května v Ústí, vše v 18 hodin Medaile

Ústí žádná, nejlépe 4. místo, Děčín zlatá v poháru 2023, osm stříbrných a pět bronzových v lize a poháru Historická bilance v lize

Ústí 27 sezon, 7. místo, úspěšnost 42 %, Děčín 31 sezon, 2. místo, 56 % Kdo působil u soupeře

Ústí - Autrey, Nichols, Žikla, Karlovský, Děčín - nikdo

Ústí doma v roce 2024 ještě neprohrálo. Nadstavbová derby sice ovládlo, ale jinak v sezoně třikrát uspěl Děčín. Dvakrát v základní části, jednou i v poháru.

„Mohli jsme v semifinále narazit na Opavu nebo Děčín, ale pro mě to byla taková Sophiina volba. Nedokázal jsem si vybrat,“ přiznává Šotnar. Zatímco Válečníkům se na krku houpalo už 14 medailí v lize a poháru, Ústí nezískalo ani jednu. A to chce změnit.

„Mindset máme nejlepší, co jsem tady. Dokázali jsme dvakrát porazit Nymburk, velké týmy. Když jde do tuhého, umíme vyhrávat. Říkám asi podesáté, kdy jindy medaili, když než ne letos?“ burcuje ústecký kapitán Ladislav Pecka. „Na derby se těšíme, výhoda je, že nemusíme absolvovat dlouhou cestu. Děčín známe a nechci opakovat klasické klišé, ale bude to o bojovnosti a momentální formě tahounů obou týmů.“

Narazí na sebe útočná letka Slunety a defenzivní buldoci z Děčína. „Hrajeme derby s Ústím v semifinále ligy, to mluví za vše. Zápasy budou o tom, jestli dokážeme naší obranou přibrzdit hráče Ústí z perimetru, kde jsou velmi efektivní. Abychom mohli zůstat v zápase, potřebujeme kvalitně doskakovat, protože když dovolíme soupeři druhé šance, bude to neřešitelné,“ tuší děčínský kouč Tomáš Grepl.

BK Děčín - Sluneta Ústí, zápas o postup do Final 8 Česko-slovenského poháru. Děčínský trenér Tomáš Grepl.

Maksim Šturanović, pivot Válečníků, tvrdí: „Je před námi další těžká výzva, tentokrát hrajeme proti největšímu rivalovi. O důležitosti série není třeba hovořit, protože její vítěz bude mít šanci hrát o titul. Nemám tak obavu, že by u kteréhokoliv týmu chyběla motivace.“

Série startuje ve čtvrtek a pátek v ústeckém Sportcentru Sluneta, začátek je vždy v 18 hodin. Do Děčína se semifinále na čtyři vítězství přesune příští úterý a středu.