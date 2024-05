Bitva o mečbol. Grepl tuší řežbu, Šotnar tvrdí: Do finále postoupíme spíš my

„Nechci dělat chytrého, ale vyrovnaný stav po čtyřech utkáních je z mého pohledu očekávaný. Myslel jsem si, že to tak bude,“ vytušil děčínský trenér Tomáš Grepl vzhledem k síle rivalů ze sousedních měst. „My nějakou kvalitu máme, Ústí taky, byli jsme v celé sezoně neustále vyrovnaní. Jen Sluneta měla o dvě výhry po nadstavbě navíc, takže začínala doma.“

A výhodu své haly si v semifinále vzala jedním vítězstvím v Děčíně zpátky. „Teď bude rozhodovat, že my máme dva zápasy doma, Děčín jeden. Když svoji halu uhájíme, postoupíme. Pořád říkám, že domácí prostředí je obrovská výhoda,“ podotkl ústecký trenér Jan Šotnar, třebaže právě Děčín jako první po téměř pěti měsících Slunetu dobyl. „Doufám, že odteď až do konce série bude platit můj dům, můj hrad.“

Ústecký celek se musel sbírat ze zatím nejdrsnější porážky v semifinále, v Maroldovce ho Válečníci vypráskali bezmála o 30 bodů. Oba sudé zápasy Šotnarova ekipa ztratila. „Myslím, že nám vyhovuje, že už se nebude hrát dva dny po sobě. Je evidentní, že ve druhých dnech jsme my byli o hodně slabší,“ všiml si kouč žluto-modrých.

V lichých partiích totiž nechal klíčové hráče na palubovce déle, aby zvýšil šance na úspěch. Což se pak odrazilo v úbytku energie další den. „Třeba Autrey už není dvacetiletý kluk a dva zápasy po sobě jsou pro něj hodně těžké.“

Grepl se do podobných analýz nepouštěl: „Já na tohle názor nemám. Roli to hrát nebude. Všichni hráči do toho půjdou naplno, v sobotu to bude velká řežba. Nebude se na co šetřit. Myslím si, že v sobotu budou rozhodovat úplně jiné věci. Já se starám o svůj tým, ostatní záležitosti nebudu komentovat.“

Díky vysněnému semifinále půjde o jubilejní desáté severočeské derby sezony, jedno bylo pohárové. Pozitivní bilancí 5-4 se pyšní Děčín. Vzájemné skóre? I v tomto případě pro Válečníky a taky o chlup – 755:749. Žádný semifinálový zápas se ovšem ještě nerozhodoval v koncovce.

Děčínská trička pro play off.

„Teď už přichází zápasy, kdy opravdu jde o všechno a bude se holt bojovat na krev. A my na hřišti necháme všechno. Pokusíme se předvést to naše lepší já. Už se moc nemáme čím překvapit, bude rozhodovat, komu to v sobotu líp sedne,“ věští Grepl před klíčovým soubojem v téměř jistě vyprodané hale.

Šotnar navzdory poslednímu propadáku nepropadal panice. „Nechci říct, že bych svým hráčům neměl co vytknout. Měl. Čtvrté utkání se dalo odehrát daleko líp, byly tam zbytečné mentální chyby, až moc rychle jsme se vzdali,“ pronesl a pak překvapil nezvyklou otevřeností: „Ale pořád jsme na tom skvěle a pořád věřím, že do finále postoupíme spíš my než Děčín.“

Tajenku, kdo se ve zlatém boji přidá k Nymburku, rozluští nejméně šest zápasů. A možná až ten poslední, sedmý.