Mizérie třetího dne zapomenuta. Válečnické palbě do Slunety šéfoval Svoboda

„Dnes jsme chodili s větším důrazem na doskok, nenechávali jsme Ústí druhé šance, to se ukázalo jako důležitý faktor. A stejně tak, že jsme celý zápas hráli na sto procent,“ potěšilo děčínského trenéra Tomáše Grepla, který byl den předtím rozčarovaný z vlažného představení třetího semifinálového boje.

Zarputilost Válečníků ocenil poražený kouč Jan Šotnar: „Podali jsme špatný výkon. Děčín ukázal energii, ale to bylo jediné, co on mohl udělat. Přijít do zápasu, zmlátit nás, přejet energií, odolností. Což je to, co oni umí. A udělali to skvěle, my nedokázali zareagovat. Ne že bych to očekával, ale když naši stěžejní hráči včera odehráli víc minut než děčínští, tak nám dnes energie chyběla.“

Válečníci si po úterním selhání sypali na hlavu kde co, mluvili o výkonu na vrácení vstupného. Nejlepším odpustkem byla jejich znovu aktivovaná bojovnost, už po dvou minutách a mimo jiné dvou trojkách Kroutila donutili rivala k oddechovému času.

Vyprodaná Maroldovka bouřila, ale to i kvůli úzkostlivým rozhodčím, jejichž verdikty hráči na obou stranách přijímali často s údivem. Ústí držel nečekaně pivot Karlovský, osm bodů v řadě a dvanáct za poločas, to byl zásadní příspěvek k tomu, že hosté byli jen na minus sedmi. Domácí reprezentant Svoboda se dostal do ráže, za dvě čtvrtiny stihl 19 bodů.

Když druhou půli zahájil Ogundiran trojkou, náskok Greplova vojska nabobtnal poprvé dvouciferně. A Děčín se hladově hnal za koši dál, utekl až na +19. Sluneta, která ani jednou nevedla, sice chvilku hekticky stahovala, jenže domácí ji spolehlivě trestali z rychlých protiútoků.

Už se i zajiskřilo, ústecký Rowan se poškorpil se Svobodou, oba dostali technickou chybu, Američan i nesportovní a po pátém prohřešku předčasně skončil. Když mizel v šatně, z amplionů hrálo, že právě odbila pátá.

Svobodu na děčínské straně bodově podpořili Ogundian (17), Walton (16) a Kroutil (13). Ústecký Karlovský překonal osobní rekord 16 body, Nichols zapsal 15, Pecka s Martinem 12.

Zatím liché zápasy vyhrává Sluneta, sudé Děčín. Bude to platit i v sobotu, kdy se semifinále na utkání číslo 5 stěhuje do ústecké haly?