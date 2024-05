Klukům fandím, říká Král. Zdařilá sezona mu k MS nepomohla, teď myslí na NHL

Odchovanec brněnské Komety tak v době MS hraje extraligu v hokeji na kolečkových bruslích, národní tým sleduje na dálku a drží palce kamarádům, aby si na konci víkendu sáhli na medaili.

„Je mně líto, že u toho nejsem, ale beru to tak, jak to je. Kluky v mančaftu znám, s většinou z nich jsem něco prožil, přeju jim to a doufám v to nejlepší. Fandím jim jako každý teď v Česku,“ poví vyrovnaným hlasem čtyřiadvacetiletý hráč.

Svůj osobní vrchol v období po klubové sezoně si prožil v minulých dnech, kdy podepsal smlouvu s Pittsburghem a zajistil si tak šanci zabojovat o návrat do NHL. „To mě ve Finsku celou sezonu hnalo,“ přizná Král.

O pozornost zámořských manažerů bojoval tak, že se dostal i do hledáčku stavitelů národního mužstva. Na jeden turnaj Euro Hockey Tour odjel v prosinci, druhý absolvoval v únoru. Tím se však jeho účinkování v reprezentaci pro letošek uzavřelo.

„Doufal jsem, že v Praze budu, protože forma mi neustále gradovala. Do sezony jsem nevstoupil dobře, bylo tam i zranění, pak se to každým měsícem lepšilo a ke konci to gradovalo. Věřil jsem, že minimálně do Brna (na generálku před mistrovstvím) bych mohl být pozván, bohužel k tomu nedošlo,“ rekapituluje obránce.

Hlavně poté, co se „nároďáku“ brněnský turnaj příliš nepovedl, se v kuloárech řešilo: nepomohl by neplodné české hře tvořivý obránce ve formě?

„To se možná řešilo proto, že na turnaji nebyl výsledek. Já jsem s lidmi od reprezentace v kontaktu nebyl, takže přesný důvod nevím, ale nominace je vždycky na zvážení trenérů. Rozhodli se, jak se rozhodli, já jsem pro to víc udělat nemohl,“ hlásí Král smířeně.

Sobotu, kdy bude český výběr v Praze bojovat v semifinále proti Švédsku, stráví na kamarádově svatbě, v neděli v době bojů o medaile bude na cestě za kondičním trenérem před pondělním začátkem individuální letní přípravy. Dlouhodobě ji podstupuje u kondičního kouče Miloše Peci v hlavním městě.

„Třeba tam někde v neděli na kluky narazím při oslavě,“ nadhodí Král zvesela.

S několika členy současného výběru z MS ho pojí pevné vazby. S útočníkem Martinem Nečasem a gólmanem Lukášem Dostálem vyrůstal v Kometě, od dětství s nimi odehrál stovky zápasů.

„S Dostym jsme si psali po prvním zápase, kdy vychytal nájezdy s Finskem. Neměl jsem pochyby o tom, že to dokáže. Nedivím se, že trenéři vsadili na něho. Když člověk vidí, jak je klidný a soustředěný, tak je to něco neuvěřitelného,“ chválí gólmana Anaheimu jeho bývalý spoluhráč.

V příští sezoně dostane šanci zahrát si proti němu, pokud se dostane do hlavního týmu v Pittsburghu. Vidina stálého místa v nejlepší lize světa, do níž zatím nakoukl ve dvou zápasech za Toronto, Krále motivuje.

„Penguins mají v obraně Erika Karlssona a Krise Letanga, obrovské osobnosti. Zbytek beků jsou kluci s menšími kontrakty, kteří se o to taky poperou. Věřím, že mám reálnou šanci, proto jsem smlouvu s Pittsburghem podepsal,“ odhaduje blanenský patriot.

Do bývalého klubu Jaromíra Jágra mu pomohla i vazba na generálního manažera Kyla Dubase, s nímž se zná z Toronta. Údajně o jeho služby stál už před rokem, tehdy se ale Král rozhodl ze zámoří po pěti letech odejít a rozehrát se v Evropě.

„Chtěl jsem v klubu hrát v první obraně, přesilovky, ukázat se skautům znovu jako ofenzivní obránce. Aby mě viděli tak, jak jsem hrával dřív. Od února nebo března jsem měl signály, že zájem Pittsburghu trvá, a pak už jsem se upnul jenom na to,“ ohlíží se Král.