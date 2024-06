Lukáši, líbí se ti blondýnky? vyzvídala malá plavovláska u Dostála

Jako superhrdinu vítaly v neděli děti ve Šlapanicích u Brna brankáře a stále ještě čerstvého mistra světa Lukáše Dostála. Ten, ač je ze sousedních Bedřichovic, chodil do školy právě zde. Démon českého brankoviště obdržel od místní radnice klíče od městských bran a pak už čelil smršti otázek od těch, kteří si servítky neberou – dětí. A dotazy mířily skutečně na tělo.

„Lukáši, líbí se ti blondýnky?“ vyzvídalo plavovlasé děvče od svého hrdiny, který by se v ten moment nejraději červený schoval pod svoji masku. „Jo, líbí,“ hlesl.

Poté musel přiznat důtku třídní učitelky za neslušné chování i trojky a čtyřky. „Asi jsem nebyl úplně nejhodnější,“ krčil rameny s šibalským úsměvem.

Lukáš Dostál při autogramiádě ve Šlapanicích u Brna.

Většinou tišší a nesmělý brankář, očividně zocelený oslavami zlaté medaile, pak také dětem vylíčil, že z něj mohl být po tatínkovi boxer. „Ve třech nebo čtyřech letech jsem měl jeden trénink, rozbrečel se a šel raději na hokej,“ popsal dávnou historii.

Pak jen krátce shrnul, jak se dostal ke sportu, který jej živí a v němž je už dva týdny mistrem.

„Bruslit jsem se učil na kluzišti v Bedřichovicích, co udělali místní hasiči. Pak mě rodiče dali do přípravky Komety a začínal jsem jako hráč. Jenže když jsme měli jet na první turnaj, tak nám chyběl brankář a tak jsem šel do branky já. Když jsem nastupoval na led, měl jsem obráceně betony,“ bavil děti historkami zaměstnanec Anaheimu.

Český reprezentant Lukáš Dostál podepisuje českou vlajku ve Šlapanicích u Brna.

Na vysněnou kombinaci malého fanouška, tedy na jeho přestup do Bostonu, kam by podle mladého tazatele mohl zamířit i další idol mladých brněnských hokejistů Martin Nečas, ale podle Dostála prozatím nedojde.

„Víš, mně se moc líbí v Anaheimu. Budeme opravdu hodně dobří, výborně skládáme mladý tým a tak se ještě nikam nechystám. Navíc Anaheim je v Kalifornii, mám to dvacet minut na pláž,“ zklamal brankář. „A do Komety se také ještě nechystám, snad na konci kariéry, ale ještě bych chvilku rád hrál NHL,“ dodal.