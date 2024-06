Zámoří? Zůstal jsem trochu pod radarem, říká posila Komety Postava

„Nejsem nevděčný, abych řekl, že jsem se první ligy nabažil do sytosti. Věřím ale, že už jsem se posunul a budu si moci užívat vyšší soutěž,“ hlásí.

Jak se vám koukalo na mistrovství světa?

Výborně. Z jednoho pohledu jsem na to koukal jako brankář a sledoval Lukáše Dostála, zároveň jsem ale byl zkrátka obyčejný fanoušek hokeje.

Našel jste tam něco pro sebe?

Když to sledujete dlouho, všimnete si drobných odlišností, co jednotliví brankáři dělají. Od každého si pak můžete něco vzít. Snažil jsem se najít, co jim vycházelo a přinášelo dobré zákroky, a pokusím se něco z toho přenést do své hry.

Lukáš Dostál je produktem brankářské školy Komety. Teď budete mít stejný servis, těšíte se na to?

Je to určitě motivace. Vždyť Brnem prošel také další český brankář na mistrovství Karel Vejmelka. Mám v nich vidinu či vzor, že to mohu dotáhnout i dál, tak jako oni.

Působení v Brně pro vás nebude novinka, hrál jste tam v kategorii U20. Používají tamní trenéři srovnání se zmíněnými předchůdci?

Snaží se tomu vyhnout, ale využívají je právě jako vzor. Důkaz, že cesta přes Brno může být správná.

Vaše cesta je ale docela odlišná . Karel Vejmelka odcházel starší a z pozice týmové jedničky, kterou si musel vyčekat. Lukáš Dostál se zase v hlavním týmu Komety jen mihl. Vy přicházíte do Brna jako ostřílený prvoligový gólman…

Je pravda, že pět sezon v první lize je asi dost. Jestli to byla dobrá cesta, to ukáže závěrečná tabulka kariérních statistik. Já ale Chance ligu hodnotím jako pozitivní krok mé kariéry. Přejdete do mužského hokeje, liga vás do bojů o extraligu ošlehá maximálně.

Koukáte na svá statistická čísla a řešíte je?

Vím o nich, s trenéry je samozřejmě sledujeme, ale nevyvozuji z toho celkové výsledky své práce. Hlavní jsou vítězství, individuální statistiky jsou až na druhém místě.

Dlouhodobě držíte svůj průměr úspěšnosti zákroků nad 93 procenty a letos v základní části ještě o procento výše. Taková čísla se jistě cení i tehdy, když se sem tam prohraje.

Kde se tahle čísla vzala, to bych rád věděl a měl to pod kontrolou. Sešla se zřejmě dobrá forma, obětavá obrana a další okolnosti. Někdy to ale v této sezoně stejně bylo těžké. Měl jsem skvělá čísla, a přesto nám to týmově nešlo, to pak máte stejně mizernou náladu.

Psychicky vám to ale pomůže, ne?

Trošku ano, ale hokej je zkrátka týmový sport, a když se nedaří týmu, tak se s tím svezete také.

Byla Kometa první volba?

Nic jsem si nesnil ani nekalkuloval. Počkal jsem, jaké budou nabídky, a vybral si tu nejlepší. A tou byla ta od Komety.

Ač jste z Valašského Meziříčí, už jste asi spíše Přerovan. Sledujete tedy osud dalšího Přerovana Martina Zaťoviče, zda se s ním ještě v Kometě sejdete?

Nic nevím. Samozřejmě jsem slyšel, že řeší své pokračování v Kometě, a bylo by hezké si s ním zahrát. V Přerově je Zaťa pojem a skutečně hlasité jméno, a tak bych ho chtěl zažít jako spoluhráče. I když, my už jsme spoluhráči byli. Martin má rád fotbal, naskočili jsme spolu za Kozlovice, protože jsem také hrál fotbal. Já už si ho tedy dávám jen v létě, ale Zaťa si může asi už dovolit naskočit i na jaře.

Přerov teď opouštíte?

Strávil jsem tam dlouhou dobu, už ale plánuji přesun do Brna. Bečva mi bude chybět, ale snad tam na jih s Moravou také doteče.

Vyznáváte moderní přístup se zapojením sportovních psychologů?

Nikdy jsem se k těmto věcem ani nedostal. Můj psycholog je tedy můj trenér brankářů, což v Přerově obstarával Jirka Sklenář, který trénuje právě i Lukáše Dostála. S ním můžu probrat každou situaci, sledovali jsme společně videa nejen moje, ale i kolegů, co byli se mnou v Přerově.

Vám se hodně střídali i letos. Více než čtyři pětiny zápasů jste však v Přerově chytal vy a v play off jste do branky jiného muže nepustil. Máte konkurenty za hrozbu?

Nejsou škodná, jsou pomoc, když jsem nemohl naskočit. Je však pravda, že jich letos bylo zase hodně a často se měnili. Brankáři po kariérách často ve vzpomínkách přiznávají, že měli své kolegy na mušce , že je chtěli zkrátka sportovně zničit... Konkurence je zdravá. Po lidské stránce si musíte s parťákem sednout a chcete se posouvat navzájem. Takže třeba s Honzou Kavanem, se kterým jsme se potkali v Přerově a startujeme přípravu v Kometě spolu, je všechno dobré a vycházíme spolu skvěle.

V souvislosti s Kometou se mluví o rozšíření obsazení brankoviště. Sledujete situaci kolem Aleše Stezky, nebo to raději nechcete vnímat?

Zatím je to otevřené a oficiálně nemáme žádné informace. Počítám ale s možností, že ještě jeden brankář přijde, ať už Aleš Stezka, nebo někdo další.

Podepisoval jste smlouvu s vědomím, že nebudete mladá dvojice gólmanů, ale že vám může připadnout role dvojky za zkušenějším brankářem?

Taková možnost tam určitě byla a já ji tak beru. Uvidí se na začátku sezony, jak se karty rozdají.

U Jana Kavana se řešil také odchod do zahraničí, je to velmi mladý a talentovaný brankář, kterého by spousta fanoušků poslala na zkušenou. Mluvili jste spolu o tom?

Ještě je brzo, abychom měli úplně jasno. U Honzy může vším zamíchat ještě draft NHL. Po té skvělé loňské sezoně bych se vůbec nedivil, kdyby po něm nějaký tým sáhl a stáhl si jej do svého programu. Proto s hodnocením pozice v klubu raději čekám.

Vy sám jste nekoketoval s cestou přes zámoří či zahraničí?

Já se do reprezentace probojoval až na dvacítkách, takže ta možnost pořádně ani nepřišla. V mládeži jsem ani neměl nabídky jít do zahraničí, asi právě skrz neúčast v reprezentaci. Zůstal jsem tedy trochu pod radarem.