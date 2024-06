Domluvili se, míní Dědek a mluví o ostudě. Tušil jsem, že mě nezvolí

Odcházel s dvěma jasnými porážkami. V boji o post viceprezidenta Dědek dostal jen jedenáct z jedenašedesáti hlasů, při následné snaze stát se alespoň řadovým členem výboru si polepšil jen o dva hlasy. Neodcházel ale naštvaný.

„Jsem hlavně rád, že jsem kandidoval a promluvil, chtěl jsem ty věci říct,“ pronesl Dědek, který už před volbami vyvolal v hokejovém hnutí pozdvižení, zejména výroky na sociální síti X. A nyní opět přišel s řadou otázek.

Co ve vás teď převládá?

Ani frustrace, ani zklamání. Za svými slovy si stojím. Třeba se někteří pánové zamyslí a něco si z nich vezmou. Jak se říká, všeho do času. Chvíli trvá, než se některé věci došetří. Všichni ekonomové a právníci, kteří viděli, co nám (na konferenci) bylo prezentováno, je velmi smutné. Někteří pánové, kteří seděli ve výkonném výboru, vůbec nechápou, co to je starat se o cizí majetek. Jinak si ale myslím, že volební konference proběhla docela v klidné atmosféře. Věřím, že na příštích volbách budou na výběr kvalitnější kandidáti.

Na výsledek těch nynějších říkáte co?

Že asi žádná změna není na místě, když ve své funkci zůstal předseda dozorčí rady Miloslav Šeba. To je ten největší výsměch celému hnutí. Ale bylo asi potřeba mít hlasy mezi sebou, takže to takhle dopadlo. Je to ostuda! Bylo takové nutné zlo tam pana Šebu provolit. Protože jinak to snad nikdo nemůže myslet vážně.

Proč konference neměla vůli k hlubším změnám?

Je to hrozně jednoduché. Viděli jste, jak to funguje. Tady jsou poradní orgány. Krajské organizace a ligy spolu úzce spolupracují. Domluvily si vzájemnou podporu a bylo jim úplně jedno, kdo má jaký program a cíle, kdo je jak prospěšný. Šli se jen navzájem provolit. To je jen konstatování, to jsou fakta.

K čemu potřebovala extraliga pauzu před hlasováním?

Pan Hadamczik to tam zmínil několikrát, nazval to kupčení s hlasy. Potřebovali se domluvit, jak to prohlasují. To je běžné i v jiných volbách, že se dělají přestávky a domlouvají se strategie pro hlasování.

Tušil jste tedy dopředu, že si vás delegáti nevyberou ani jako viceprezidenta, ani jako řadového člena výkonného výboru?

Ano. Domluvila se změna volby na veřejnou. Lidé, kteří v tu chvíli ještě uvažovali, že by nám tam hlas hodili a výsledky mohly být vyrovnané, se báli. Že by nedodrželi třeba usnesení krajských organizací nebo některá interní nařízení a pokyny.

Nebyla spíš chybou až agresivní rétorika?

Když se bavíme interně a dotyční lidé stejně neposlouchají, nezbylo mi nic jiného než to dát do médií. Od toho přeci média jsou, aby psala o špatných věcech. Teď byste se vy novináři měli zajímat, co bude se zmizelými a chybějícími stovkami milionů korun (za období prezidenta Tomáše Krále). Já vám to akorát hezky otevřel.

Řada kandidátů říkala, že v hokeji se musí kolektivně táhnout za jeden provaz. APK s Alešem Kmoníčkem si do vás i rýpli, že tohle není golf.

On totiž golf neumí hrát, tak ho se mnou těžko může hrát. Ať se každý zamyslí sám nad sebou. Aleš Kmoníček dobře ví, že zápisy z představenstev by se měly dělat. Pokud je s tím jako člen představenstva smířený, já ne. Upozorňuji je na to a dělal bych to v jakékoliv funkci. Český hokej poslední léta dojížděl na chybějící nastavení elementárních legislativních a korporátních pravidel. Čas teprve ukáže, co všechno se v minulosti na svazu dělo. Pokud tedy noví členové výkonného výboru nebudou dělat všechno pro to, aby to zametli. Tohle se ale nepovede, jelikož forenzní audit už je na světě a má ho v rukách policie. Věřím, že spravedlnosti bude učiněno zadost.

Nechtěl jste být i na konferenci ještě ostřejší?

V klidu jsem popsal, co bylo. Je totiž obrovský rozdíl mezi minulou konferencí a tou současnou. Na té sobotní jsme viděli reálný stav (financí) od jednatelů PRO – HOCKEY a všech dceřiných společností. Na konferenci před dvěma lety jsme neměli vůbec nic. To byla jen data. Směr je teď dobře nastartován, pan prezident Hadamczik rozjel očistu. Snad v tom budou lidé na svazu pokračovat.

Říkáte, že novináři mají zjišťovat. Proč jste ale nyní nereagoval na argumenty, co říkal třeba pan Bříza nebo Ščerban. Proč jste nepokračoval v diskuzi, když máte o čem mluvit?

Ono už to ani nejde, do diskuze se můžete přihlásit jednou a pak už to je trochu složitý. Nikam by moc nevedla, lidi bychom akorát obtěžovali a jde o složitější tematiku, kterou by bylo potřeba probrat v klidu. Jak jste sami viděli, pro ně je vše jednoduše vyřešené, že si to okomentují po svém. Každý právník ale ví, že pokud spravuju cizí majetek, mojí povinností je si zjistit obvyklou cenu. Ať to je při jakémkoli obchodování. A nemusí jít jen o marketingová práva, ale o jakýkoli majetek, co pronajímáte, prodáváte, obchodujete s ním. Platí zákonná pravidla, která jsou povinností pro každého ve statutárním orgánu.

Petr Dědek při debatě během voleb nového šéfa českého hokeje (2022).

Měli skončit všichni členové dosavadního výboru? Pořád si za tím stojíte?

Jsem rád za každou změnu, co je. Trvám na tom, že lidi, kteří tam byli, prošustrovali a nezodpovědně se chovali k majetku hnutí i českého hokeje, by neměli dál kandidovat. Sebereflexe těchto lidí je absolutně nulová a kumulování funkcí je obzvlášť pikantní. Na to se obzvlášť těším. Jsou tady i někteří právníci, co se chytají za hlavu. Jak tito pánové chtějí zastupovat dvě společnosti a zároveň být v jejich statutárních orgánech? Někteří jsou i ve třech.

Věříte, že se nyní Hadamczik zvládne domluvit i s novými členy výkonného výboru?

Nevěřím, že se povedou věci, co bych chtěl udělat já. Nebude zájem na věcech, o kterých hnutí mluvilo, že je plánuje. Ať už jde o počet cizinců a podobně. Každá skupina si chce ohlídat svoje priority, ale v některých ohledech může český hokej trpět. Tak to je.

Co podle vás pálí český hokej a neprojde?

Hodně kandidátů, co mluvilo, řešilo nutnost revize přestupních tabulek, řádů a odstupného. Mluvilo se o počtu zahraničních hráčů nebo jak se mezi soutěžemi mají řešit postupy, sestupy, baráže. Ale myslím, že to bude na dlouhou dobu zapikované, protože není vůle hledat řešení, ta jsou pro určitou skupinu bolestnější.

Budete za čtyři roky kandidovat znovu? Nebo tak daleko nepřemýšlíte?

Vy, co mě znáte dlouho, tak víte, že se nikdy nevzdávám. Nechci to teď komentovat, záleží na okolnostech, mám i jiné priority. Považuju za velmi prospěšné to, že jsme si tady ty věci řekli a i vy novináři na tom budete moci pracovat. Co jste viděli, je zarážející. Ty stovky milionů v červených číslech a další prezentované věci.