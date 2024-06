Kdybych neměl poslání, hokej nedělám. Hadamczik o volbách i Dědkově prohře

Sám čekal, že kvůli kritickému hlasu přitom ztratí mnohem víc. „Možná patnáct,“ pravil. Ale i při stále pro něj optimistické variantě hodně přestřelil.

„Nadchlo mě, že ačkoliv jsem s někým vedl nepříjemný rozhovor, mandát mi dali a chtějí se mnou pracovat. Vnímají, že jsme tu pro český hokej. Na rovinu vám říkám, v mém věku, kdybych neměl poslání, hokej bych nedělal.“

Máte po volbách smíšené pocity?

Pro věci, které jsem chtěl v hokeji dokázat, jsem získal lidi, kteří něco znamenají. Jágr, Šlégr, Bříza, Pavlík... Pracovalo se mi s nimi velmi dobře. Nyní jsem viděl, jak se schází určité skupinky. Já tvrdím, že tým funguje nejlíp, když není rozdělen do skupinek. Toho jsem se obával. Nebyl jsem vyslyšen, že bych tam chtěl mít určité lidi. Místo toho, abych třeba pět lidí už znal, vytvořil se nový tým. Ale jsem zvyklý z hokeje, taky jsem přebudoval tým, měnil hráče. Neobávám se toho, na druhou stranu to stojí více sil.

Vy sám ale máte silný mandát. Neměl jste protikandidáta, získal jste 59 z 61 hlasů.

Byl jsem z toho trošku naměkko. Já jsem nehlasoval, jeden se zdržel. Když jsem vystupoval veřejně, že chci změnu, byl jsem kritický, proto jsem čekal, že možná patnáct hlasů ztratím. Nadchlo mě, že ačkoliv jsem s někým vedl nepříjemný rozhovor, mandát mi dal a chce se mnou pracovat. To je pro mě do budoucna dobré, lidé vnímají, že jsme tu pro český hokej. A na rovinu vám říkám, v mém věku, kdybych neměl poslání, hokej bych nedělal.

Co vás nyní čeká?

Nejdřív udělat účet z mistrovství, pak bude pořádek. Domluvíme se, kolik dostanou extraligové kluby, ty z Chance ligy, také menší týmy. Chci, aby měl hokej dobré jméno, aby se dobře spolupracovalo. Hokej milujeme a uděláme všechno pro to, aby neměl skandály, problémy, abychom si mohli říct, že se to zlepšilo. Chceme zlepšit mediální obraz. Máme velmi dobré marketingové oddělení mladých lidí, chceme dobré sítě. Také lpím na tom, že musíme zabudovat více mladých hráčů do extraligy. Budeme žádat o přímý sestup a zaměříme se i na juniorku a dorost, nesmíme na tom být kondičně hůř než jiné země. Uděláme všechno proto, abychom mladé hráče přemluvili, že se vyplatí zůstat v Česku.

Obhajující svazový viceprezident Petr Bříza hlasuje během volební konference.

Lze po volbách říct, že extraliga má velkou moc?

Na rovinu, mně se nelíbí, že se utrhla. Nejradši bych byl, aby bylo pět hlasů vpravo, pět vlevo a prezident byl tím, kdo ručí za to, aby český hokej šel správným směrem. Nelíbí se mi lobbistické skupiny, to je jak kdybyste byl na městě, tam vzniknou pětikoalice a ty se pak ani neumí domluvit. Jenom čekám, že extraliga řekne, že bude vstřícná a hned na příštím výboru vypracujeme dokument, co chceme a co žádáme.

Kdy se tak stane?

Budu čekat, kdy nás pozvou na jednání a dám vám samozřejmě informace, že jsme to udělali. Rok jsem prosazoval, že to tak má být, vytvořil jsem podmínky, jak to je s postupujícími. Musí všechno nahlásit dopředu, splňovat technické parametry stadionu, mít mládež všech kategorií. To jsem okopíroval z Německa. Pro mě je těžké, když dostávám maily od lidí, co mi nadávají, že neumím rozhodnout. Větší část veřejnosti ale neví, že extraliga se řídí sama.

Kroky Asociace profesionálních klubů, která extraligu řídí, často kritizuje pardubický majitel Petr Dědek, váš příznivec. Ten ve volbách ale neuspěl.

Tvrdím, že z osmdesáti procent věcí, co říká, má pravdu. Jen to říká jiným tónem, ale extraliga si musí uvědomit, že když s nimi jednáme o pěti bodech a ani jeden neprosadíme, není to dobře. Byl jsem striktně proti odtržení extraligy, Chance ligy, druhé národní ligy. Teď potřebovali hlasy, tak se zase spojí. Mně se toto jednání nelíbí, říkám to na rovinu. Jsem zvědavý, jestli to půjde tak dál. Budu sledovat, jestli to bylo jenom účelové, nebo budou do budoucna fungovat jako parta pro český hokej.

Proč prošel do výboru Stanislav Tichý, kterému Slavia zrovna nevzkvétá a najednou má řídit český hokej?

To bych se ptal u více jmen, ale je tady konference, delegáti dali hlasy. Domáhal jsem se na extralize i jinde jiných jmen, ale dneska vidíte: vyhodili parahokej, ženy, jednu klauzuli, byť nám dělali velmi dobré jméno. Dneska se trošku více lidí tlačilo do výkonného výboru a mně tam chybí. Mluvil jsem třeba s Jardou Jágrem, ten se nebude nikoho prosit. S Jardou jsem byl velmi zadobře názorově a když někdo říká, že nepracuje, tak to není pravda. Stačilo mu zavolat, že si někde dáme kafe na benzínce a našel si čas. Sešli jsme se nebo jsme si volali. První rok chodil úplně pravidelně, pak měl problémy na Kladně, jak jste sami viděli.

Předseda hokejového svazu Alois Hadamczik na volební konferenci 2024

Někoho dalšího byste ve výkonném výboru rád viděl?

Zrovna mi chybí i Jirka Šlégr. Stačilo mu říct, ať někam zajede nebo jde na trénink mládeže a on to udělal. Bylo vidět, jak to fungovalo třeba na osmnáctce, protože měl proslov a říkal jim, jakou si vytvořili partu. Takoví lidé mi tu chybí. Ale věřím tomu, že ty lidi jako Jarda přesvědčím, že bude třeba můj osobní poradce přes sport a pokud když ho pozvu na výkonný výbor, tak přijde. Totéž Jirka Šlégr, který může být ve sportovním úseku.

Máte za sebou první krátké setkání s částečně obměněným výborem, co si z něj odnášíte?

Už neřeším to, co jsem chtěl a nemohl prosadit. Řekl jsem jim, že dostali silný mandát. Řekli jsme si, kdy máme další jednání, že budou určené komise a aby pak řekli, kde se vidí. A že jsme tu všichni pro český hokej, budeme transparentní a pokračovat tak jako doteď. Musíme být jednotní. Že si dovolím občas někomu poskytnout rozhovor, na to mám právo, ale chci, abychom mediální obraz opravili.

Zásadní otázkou je vyúčtování mistrovství, kdy by mohlo být? Máte představu, jak zisk rozdělíte?

To je otázka na tělo, protože to dělá paní Kabourková a dělal to Honza Zikl, určitě to nebude do nekonečna. Věřím, že do příštího výkonného výboru, který se sejde za měsíc, tuším 24. července, bychom měli říct obrys, kde to je. V každém případě budeme ziskoví, to je pravda. Když začíná šampionát, začínáte 350 milionů v minusu, hotely, nájmy, u toho není ani vzduch zadarmo. Teď přece nemůžeme hokeji závidět, že má být jednou za deset let ziskový. Chci být transparentní, na úrocích jsme vydělali třeba šestnáct milionů, to není nic, co bychom měli tajit. Chci vás informovat a ne, že se něco schovává pod stolem. Budu v tom opatrný jako celý život. Policie a finanční úřad nemůže kontrolovat každý den, ale musím mít sebevědomí, že věci dělám v rámci zákona a možností.

Po prvním zvolení jste si vyžádal audit, jak to bude tentokrát?

Spadli jsme do firmy, která nebyla dobře řízená. Věřte mi, že audit ukázal dost špatných věcí, napravili jsme spoustu kroků, některé peníze jsme dodanili a budeme žádat viníka, aby zbytek doplatil. Audit si vzala policie, já nepřišel někoho zavírat, ale chci, aby hokej šel nahoru, hlavně v mládežnických kategoriích. Musím mít takovou sílu, že ukážu, že moje věc je správná a přesvědčím ostatní, že to tak opravdu je a podpoří to. Jestli jsme zkraje bojovali s nepřízní, dneska už jsme trochu na jiné vlně, já nabral ještě víc zkušeností, kde musím být důslednější, jak nastavit pravidla a přísnější pravidla.

Nevnímáte to jako chybu, že jste audit nezveřejnili, když to ještě šlo?

Až to policie ukončí, tak z toho můžeme dát nějaký výcuc. Pár čísel jsem říkal, ale stejně se mi dostalo zpět spousty věcí, třeba BPA, že jsme je poškodili, což není pravda. Kdybych měl vytáhnout čísla, bude se vám točit hlava a já musím nechat rozhodnout někoho jiného. Čtrnáct dní před mým zvolením se dvěma větami snížilo plnění o dvacet milionů. Teď hledáte cestu, jak nejméně někoho poškodit, ale když se dohoda nepovede, musíte si jako správný hospodář chránit jméno. Já jako statutární orgán zodpovídám za činy. Vytvářel jsem proto tlak na lidi, co se starali o mistrovství, že musí dělat podklady a výběrová řízení. Věřte mi, že jsem tu od toho, abych dodržel veškeré parametry slušnosti a aby peníze z hokeje šly zpátky do hokeje.