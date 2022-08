NHL letos opět bez PC verze, zato s důrazem na ženský hokej

Série NHL loni zaznamenala obrovský posun, když se konečně dočkala přechodu na nový engine Frostbite (viz naše recenze). Od letošního ročníku se příliš změn neočekává, proto se mezi hráči šířila naděje, že by Electronic Arts mohli mít na vývoj více klidu a slavnou sérii po dlouhý 13 letech opět vrátit na PC. Teď už oficiálně víme, že se tak nestane a NHL 23 bude opět jen konzolovou exkluzivitou.

Ve hře bude možné sestavit i smíšené týmy mužů a žen.

A na co nového se těšit můžeme? Inu příliš toho není. Hlavním tahákem zmiňovaným v traileru je možnost zakončovat v pádu, což sice vypadá efektně, ale není to zrovna nic, co by mělo nějaký zásadní vliv na průběh zápasů.

Stejně jako ve fotbalové Fifě vývojáři kladou důraz na ženské týmy, které se loni objevily ve hře poprvé, nyní jich bude více. Dokonce bude možné sestavit i smíšený tým, což je něco, co na profesionální úrovni neexistuje. Že to autoři s ženským sportem myslí vážně dokazuje i to, že se na obalu hry poprvé objeví žena, kanadská reprezentantka Sarah Nurseová (mimochodem její bratranec Darnell hraje za Edmonton Oilers).

Spolu s ní tam bude i Trevor Zegras, vycházející hvězdička týmu Anaheim Ducks, který loni odehrál svou první kompletní sezonu. Zaznamenal solidních 61 bodů, více se o něm však mluvilo v souvislosti se skvěle provedenými „Michigany“, kdy opakovaně uklidil puk do brány v lakrosovém stylu.

NHL 23 vyjde 14. října na konzole PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One a Xbox Series X/S. Mezi konzolemi stejné generace bude fungovat crossplay, bohužel ovšem nikoliv ve všech herních režimech.