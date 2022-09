Letošní Football Manager vyjde na playstationech i mobilních telefonech

Pro fanoušky fotbalu nastávají zlaté časy. Národní i mezinárodní ligy se rozeběhly na plné obrátky, do vydání nového ročníku Fify od Electronic Arts zbývají méně než tři týdny, Mistrovství světa ve fotbale je na dohled, a aby toho nebylo málo, ani letos nepřijdeme o další díl populární série Football Manager.

Obrázky z letošního dílu nejsou k dispozici, ale o moc jinak než loni určitě vypadat nebude.

Ta vychází pravidelně již od roku 2005 a letošní ročník bude celkově devatenáctým. I když loňský patřil mezi spíš ty zbytečnější, neboť nepřinesl žádné zásadní vylepšení, stejně u něj miliony fanoušků trávily stovky až tisíce hodin.

A stejné to bude určitě i u nového dílu, i když ani tentokrát není seznam oznámených změn nijak bohatý. Přibude licence na Ligu mistrů a Evropskou konferenční ligu, po vzoru Fify pak bude možné hrát i za ženské týmy, tou největší novinkou je ovšem zpřístupnění hry na všechny možné i nemožné platformy.

Poprvé v historii se značka objeví i na konzole Playstation, navzdory své primitivní grafice ovšem překvapivě pouze na PS5, majitelé PS4 mají smůlu. Ve variantě Football Manager Touch se počítá i s verzí pro kapesní Nintendo Switch a mobilní platformy běžící na Androidech nebo iOS. Na PC a Xboxech pak bude Football Manager 2023 hned od prvního dne k dispozici v rámci předplatného Game Pass.

Hra vyjde prakticky na všechny dostupné platformy včetně mobilů a Nintenda Switch. Otázka je, jak se tam bude ovládat.

Zklamáni tak budou zřejmě jen sběratelé krabicových verzí – v rámci ekologických opatření totiž v balení bude jen papírek s kódem ke stažení a nic víc. Člověk se musí ptát, jestli by nakonec nebylo vůbec nejekologičtější krabicové verze úplně zrušit. To by se ovšem poté autoři nemohli chlubit tím, že oproti loňskému roku snížili uhlíkovou stopu na výrobu krabičky o krásných 47 procent.

Každopádně Football Manager 23 vyjde 8. listopadu, na Steamu i v Epic Store už můžete předobjednávat teď a dostanete 20procentní slevu.