Draží se jedinečná sbírka mincí ze Skandinávie. Dědicové na ni čekali sto let

Potomci dánského máslového magnáta čekali přesně sto let, než se mohli přihlásit o své dědictví v hodnotě 72 milionů dolarů, tedy 1,7 miliardy Kč. Jedinečná sbírka mincí a medailí, jejíž prodej byl podmíněn právě průmyslníkovou závětí, půjde nyní v průběhu několika let prostřednictvím aukčního domu Stack’s Bowers do dražby. Její první část by se měla dostat do prodeje již letos na podzim.