Populární stránka pro sdílení modifikací nevydržela nápor fanoušků Falloutu

První díl postapokalyptického RPG Fallout vyšel v roce 1997, poslední pak v roce 2018, přesto je teď zájem o značku na vrcholu. Může za to nedávné seriálové zpracování od Amazonu (viz náš článek), které oslovilo miliony lidí. Ti se nyní ve velkém vracejí i k původním hrám – onlinovka Fallout 76 (naše recenze) má nyní vyšší počet hráčů než kdy dřív, zájem o mobilní odbočku Shelter vzrostl od 350 procent, nejvíc se však lidé vracejí k nejnovější čtyřce (naše recenze).

Provozovatelé Nexus Mods mají jasno, za rekordní zájem o značku může seriál od Amazonu.

Ta už je ale devět let stará, a i když její vývojáři ještě v tomto týdnu slibují vydat next-gen patch, který hru přizpůsobí pro nový hardware, působí v mnoha ohledech zastarale. PC hráči ale mají tu výhodu, že nemusí čekat na oficiální podporu a Fallout 4 si mohou vylepšit už teď pomocí fanouškovských modifikací. A zdá se, že to dělají ve velkém. O víkendu jich totiž bylo tolik, že to nevydržela infrastruktura nejpopulárnější modderské stránky Nexus Mods a tak docházelo k občasným výpadkům.

Fallout 4 je totiž po Skyrimu (rovněž od vydavatelství Bethesda) druhou nejpopulárnější hrou evidovanou na této stránce. Jestli se ptáte, která modifikace je tou nejpopulárnější, tak se zřejmě na internetu pohybujete jen krátce. Samozřejmě je to ta, díky níž lze postavám zvětšovat prsa, tu si stáhlo už přes 12 milionů lidí (více viz o hanbatých modifikacích v našem samostatném článku).

K dispozici je ale samozřejmě i řada praktičtějších modifikací, které vylepšují grafiku nebo poněkud toporný interface a ovládání. Již brzy bychom se pak měli dočkat i obrovského rozšíření Fallout: London, které přináší vlastní dějovou linku zasazenou poprvé v historii značky i mimo území USA (viz náš článek), případně kompletní remake druhého dílu (viz náš článek)

Každopádně administrátorům už se všechny technické potíže podařilo překonat a Nexus Mods fungují tak jak mají.