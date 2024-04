V nové hře podle Pána prstenů se nebude bojovat, ale stavět Hobitín

Videoherně pozitivní fanoušci Pána prstenů zažívají těžké časy, nebýt stálice v podobě The Lord of the Rings Online, nemají co hrát. Od povedeného Shadow of War (naše recenze) už uplynulo sedm let, nadčasovou strategii The Battle for Middle-earth už dnes nelze legálně koupit (viz náš článek) a loňský Gollum (naše recenze) byl podle Metacriticu vyhlášen nejhorší hrou roku (viz náš článek).

Pěstování surovin, jejich správná příprava a pořádání večírků je klíčovou částí hobitích životů.

O to více se těšíme na chystanou „casual“ strategii Tales of the Shire, byť tedy nabídne úplně odlišný zážitek, než na jaký jsme u této značky zvyklí. Místo Mordoru teď zůstaneme pěkně v bezpečí hobitího Kraje, kde si budeme moci užívat bezstarostný život plný jídla, zábavy a přátelství.

Podle popisu má hra nejblíže k simulátoru farmáře Stardew Valley, i tady se budeme muset starat o shánění zásob a budování vztahů s ostatními vesničany. Okolí se bude měnit podle roční doby, v létě tedy budete pracovat na poli, v zimě zase třeba spíše lovit ryby. Dokonce se prý můžeme těšit na nějakou dějovou linku a setkáme se i s některými postavami z původních knih, klíčovou vlastností hry má být její pohodovost a přístupnost.

Tales of the Shire vyjdou ještě letos a to na PC, poslední generaci konzolí a Nintendo Switch.