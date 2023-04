Komiksová Suicide Squad se zase odkládá, hráčům se první ukázky nelíbily

Tak to vypadá, že si v našem každoročním přehledu nejočekávanějších her napíšeme o komiksové mlátičce Suicide Squad: Kill the Justice Leage ještě do třetice, vývojáři ji totiž opět odložili. A ne zrovna o kousek, ale až na 2. února příštího roku.

První ukázky nevyvolaly takové nadšení, v jaké vývojáři asi doufali.

Důvody jsou nejasné, v oficiálním prohlášení se jen píše, že je potřebují více času, aby hráči dostali co nejkvalitnější zážitek. Jakkoliv nás to mrzí, protože na novou hru od studia Rocksteady už čekáme osm let (kratičký Batman Arkham VR nepočítáme), musíme uznat, že je to nejspíše pro dobro věci. V nedávné prezentaci odvysílané v rámci playstatioňáckého pořadu State of Play totiž hra nepůsobila zrovna nejlepším dojmem.

Což o to, grafika i ikonické postavy ze světa DC vypadají skvěle, ovšem zmínky o tom, že místo pořádné příběhové kampaně plánují autoři spíše něco ve smyslu „live service“ titulů, fanoušky zarmoutily. A nelze se jim divit, kvůli tomuto důvodu propadla nedávno obdobná hra ze světa Marvelu.

Na to, aby se změnila základní filozofie hry, už je samozřejmě v této fázi pozdě, pokud však vývojáři budou věnovat čas navíc na „vytunění“ příběhové kampaně, mohlo by to snad stačit. Čekání si můžete zkrátit u celkem solidních Gotham Knights z loňského roku, viz naše recenze).