Komiksová hra nepotřebuje licenci, pokusí se dokázat autoři tahovky Capes

Pamatujete dvoudílnou sérii Freedom Force? Tak trochu se obávám, že ne a to přitom nezávisle na sobě pod tímto názvem vyšly rovnou dva tituly. Střílečka z roku 1988 vyšla pouze na konzoli NES a vyžadovala světelnou pistoli, já mám ale na mysli akční strategii z roku 2002 a stojí za ní slavní Irrational Games (System Shock 2, Bioshock). Pořád nic?

Tahová strategie nemusí nutně znamenat zdlouhavou nudu.

Po pravdě, až tak se nedivíme. I když hra byla vcelku úspěšná a dočkala si i datadisku, dnes už se na ni trochu pozapomnělo. Na rozdíl od většiny ostatních komiksových her se totiž neopírala o už hotové hrdiny mainstreamových vydavatelství Marvel nebo DC, ale přinesla své vlastní. A navíc si z těch slavnějších ještě dělala legraci, což je v žánru, kde je za vrchol vtipnosti považován mluvící mýval, trochu plýtvání talentem.

Každopádně Freedom Force je první jméno, které mi vyskočilo po zhlédnutí traileru na hru Caps, tahovky od autorů „polohitu“ (jinak řečeno bylo to dobré, ale moc se to neprodávalo) Hands of Fate.

Tím hlavním rozdílem oproti Freedom Force je fakt, že i když jde stále o strategii, tak bude tahová a ne akční. Což je mimochodem zajímavé, protože se tím vývojářům nejspíše dostane i dalšího srovnání, tentokrát s několikrát odloženou tahovkou Marvel’s Midnight Suns. Navíc ten souboj může být poměrně kontaktní, protože obě hry by měly vyjít v příštím roce.

Tak schválně, kdo s koho.