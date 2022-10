RECENZE: V Gotham Knights vyšetřujete smrt Batmana, 30 fps musí stačit

Velmi očekávaný projekt Gotham Knights je tady, hned v úvodu šlápne na plyn a na nic nečeká. Jste svědky smrti Batmana a vám jako jeho svěřencům nezbývá, než se vypořádat nejen s touto tragickou události. Také musíte dohlédnout na to, aby Gotham naplno neovládli zločinci poté, co zjistili, že už nejsou v hledáčku Temného rytíře.

Gotham Knights jsou popisováni jako akční RPG v rozsáhlém otevřeném světě a ano, toto hra naplňuje. A samozřejmě přidává to, na co jsme u her z batmanovského universa zvyklí a očekáváme, což je hledání stop, indicií a vyšetřování zločinů.

Pokud jste ovšem posedlí kriminálkami a chcete se stát členy Bezpečnostní informační služby, zklamu vás, protože detektivní práce rozhodně není majoritní náplní. Studiem důkazů a řešením hádanek zase tolik času nestrávíte. Jestliže jste fandové plížení, nebo nekompromisní akce, kde protivníky řežete hlava nehlava, budete spokojeni.

Jak už je u her v otevřeném světě zvykem a v podstatě nutností, nesází jen na příběhovou kampaň, ale na hromadu vedlejších misí a Gotham Knights samozřejmě nejsou výjimkou. Plnění úkolů v případě hlavní dějové linky vede ke zpřístupnění nových příběhových misí, ale každý den (respektive každou noc) se navíc automaticky objeví vedlejší úkoly, které můžete, ale nemusíte plnit.

Batmanovská rodina Ve hře jsou dostupné čtyři postavy, kdy má každá odlišný bojový styl, jiné schopnosti a co je příjemné, je to, že příběhové animace (ale ne celá zápletka) se liší podle toho, za koho hrajete. A kdo to tedy je? Dick Grayson alias Nightwing – Jde o prvního Robina, který se postupem času rozhodl vydat na sólovou dráhu a přijal jméno Nightwing. Jeho specializací je bojová akrobacie a jeho oblíbenou zbraní jsou Escrima hole. Barbara Gordon alias Batgirl – I Barbara spoléhá na mrštnost, má znalosti několika bojových umění a také je specialistkou na informační technologie. Její preferovanou zbraní je tonfa. Mimochodem, jde o dceru komisaře Jima Gordona (který je ve hře mrtev). Jason Todd alias Red Hood – Jason zemřel a byl oživen, což se odrazilo na jeho povaze. Je poměrně agresivní a nevypočitatelný. Kromě toho je extrémně silný. Má velmi rád střelné zbraně, ale klidně vsadí i na pěsti a kopy. Tim Drake alias Robin – Tim je třetím nositelem jména Robin. Je velmi oddán Batmanovi a jeho ztrátu nese opravdu těžce. Tim je velmi inteligentní, ale je to i výtečný bojovník. Jako zbraň používá skládací BO tyč. Jen pro informaci, mezi misemi je dovoleno postavy střídat s tím, že se všem automaticky zvyšuje úroveň v závislosti na aktivním hrdinovi.

Je to však vhodné, speciálně pak, pokud si zvolíte některou z vyšších obtížností (je jich pět). Nepovinné úkoly jsou dobrým způsobem, jak zvýšit level své postavy, ale také získat materiály pro výrobu vybavení.

Na své základně jménem Belfry (pokud jste zklamáni, že nebudete mít sídlo v Batcave, je to tím, že hned v úvodu to s ní nedopadne úplně nejlépe) máte k dispozici dílnu, která vám umožní vyrábět brnění, zbraně na boj zblízka i na dálku a je to primární způsob, jak se dostat k novému vybavení.

Materiály potřebné pro výrobu kostýmů a zbraní najdete buďto náhodně v ulicích Gothamu, případně vypadávají z poražených nepřátel nebo jsou odměnou za určité mise. Dovoleno je i rozebrat již vlastněné předměty. Sympatické je, že brnění a zbraně obvykle nejen dobře vypadají, ale opravdu dovedou výrazně ovlivnit statistiky vašeho hrdiny.

Nepovinné mise neoslní

A protože se hra holedbá tím, že spadá i do žánru RPG, samozřejmě nechybí ani stromy schopností. Ty jsou unikátní pro každého ze čtyř hrdinů (jejich přehled je v rámečku). Zpočátku jsou dostupné tři stromy a další se odemkne po splnění specifických výzev.

Gotham Knights Gotham Knights

Při postupu na novou úroveň dostanete body, které se investují právě do nových talentů a nabídka je slušná. Ne extrémně rozmanitá, ale slušná ano. A protože jsou některé schopnosti opravdu nápomocné, budete se asi snažit sbírat zkušenosti, co to jen půjde.

Naneštěstí i tady došlo na bolístku běžnou v případě her v otevřeném světě, a tou je náplň vedlejších misí. Zatímco ty příběhové se snaží o variabilitu, takže někdy hledáte stopy krve, jindy kombinujete různé předměty na místě činu, pátráte po skrytém vchodu, procházíte chodbou plnou pastí nebo se snažíte aktivovat obří dělo, u nepovinných úkolů jde obvykle o to, abyste zpacifikovali menší či větší množství bezejmenných padouchů, kteří neustále opakují ty samé hlášky.

Bojové mechanismy jsou slušně propracované a jsou vystavěny na oblíbeném principu – je lehké se naučit základy, ale těžké stát se mistrem. A možná budu povrchní, ale musím pochválit i to, že některé speciální údery jsou doprovázeny efektními zpomalenými (ale ne zdlouhavými) animacemi.

Určitě je dobrým (ale v rámci žánru v podstatě nutným) krokem to, že na určité druhy nepřátel platí různé přístupy. Ale ani to nezabrání stereotypu, který časem vystrčí růžky. Když osm z deseti vedlejších úkolů žádá porážku bandy zloduchů, není to úplně naplňující.

Gotham Knights

Ano, občas je to zpestřeno tím, že musíte získat určitý předmět a dopravit ho na dané místo v časovém limitu, případně je nutné deaktivovat bomby na civilistech nebo analyzovat poletující drony, ale drtivé množství nepovinných aktivit je o mlácení zločinců z Gothamu. Já jsem velký fanoušek přímočaré akce, ale i já jsem si místy říkal, že je to až příliš jednotvárné. Ne úplně nudné, ale po X hodinách hraní to není vysloveně strhující.

Zklamalo mě i to, že sice budete potkávat méně i více proslulé zloduchy z komiksů, ale souboje s nimi nejsou běžné (byť na ně dojde). Přece jen, když se proti vám postaví Mr. Freeze a vy čekáte, že s ním poměříte síly a on místo toho prachsprostě uteče, asi to nepotěší.

Procházky po Gothamu?

Příběhové úrovně nabízejí alespoň rozmanitější aktivity. A co musím ocenit je, že vám často nechávají volnost v tom, jakým způsobem je splníte. Nebudu lhát, jsem netrpělivý člověk, stealth projekty mě někdy víc frustrují, než aby mě bavily a trochu jsem se obával toho, že mě Gotham Knights budou tlačit do skrývání se ve stínech, které je pro Batmana a jeho „rodinu“ typické, ale ne, tvůrci vsadili na volnost.

Jestli chcete zvolit plíživý přístup, nikdo vám v tom nebrání, jste na to vybaveni (k dispozici jsou například tiché útoky) a obvykle je to spojeno s menším rizikem toho, že skončí vaše postava mrtvá. Ovšem, jestli jste spíše ramboidní typ, není to problém. Pro příklad v misi, kde je doporučeno se vyhýbat bezpečnostním kamerám, je pohodlnější to udělat, ale pokud vás zachytí, není vše ztraceno. Ano, objeví se hromada strážných, ale když se vám je podaří porazit, dál máte šanci úspěšně splnit svůj úkol.

Gotham Knights Gotham Knights

Podobnou volnost máte i v případě cestování. Chcete se kochat výhledy na Gotham? Pak použijte vystřelovací hák (který má překvapivě velký dosah) a skákejte a plachtěte mezi střechami. Jestli spěcháte, přijde vám vhod motocykl, který lze přivolat kdykoliv, když jste poblíž silnice. A později se zpřístupní i systém bodů pro rychlé cestování, který je přístupný z mapy.

Já jsem prvních několik hodin volil hlavně vystřelovací hák a užíval si scenérií, ale postupem času, když jsem zjistil, že spousta čtvrtí Gothamu asi nemělo architekta s originální vizí a jsou si velmi podobné, jsem zvolil jiné metody přepravy.

Tvůrci Gotham Knights se nechali slyšet, že Gotham bude zatím nejrozsáhlejší ze všech dosavadních projektů, kde toto město bylo k vidění a asi je to pravda, je velký. Na druhou stranu, chybí mu depresivně poetické vizuály, které nabídly například Burtonovy filmy.

Stručně řečeno, jde o špinavé potemnělé (působíte hlavně v noci) město s nevábnými ulicemi. Je tu několik zajímavějších budov, ale nemyslím si, že strávíte hromadu času tím, že se budete procházet městem a kochat se jeho estetikou. Jasně, Gotham není obvykle popisován jako útulné a vizuálně extrémně přitažlivé místo, ale bylo by fajn, pokud by jednotlivé části města byly stylově více odlišeny.

Kromě toho, s ohledem na to, že se často mise odehrávají po setmění, nejsou ulice zrovna plné života a není tam příliš věcí k vidění. Poměrně často narazíte na zločin, který vás buď nechá chladným, protože spěcháte někam jinam (je to amorální, ale přepadení se děje na každém rohu a někdy prostě nemáte chuť se angažovat). Nebo ho vyřešíte, ale jinak se neděje nic moc zajímavého, co by vás motivovalo k tomu hodiny a hodiny se potulovat po Gothamu.

Třicet snímků a tečka

Nechci tím vším říct, že by po vizuální stránce nebyla hra propracovaná. Grafika není určitě špatná, určitá místa vypadají pěkně a modely hlavních postav jsou zpracovány dobře, jen je mým názorem, že Gotham mohl působit trochu rozmanitěji. Ne veseleji, to se k tomuto potemnělému město nehodí, ale jednotlivé čtvrti vám budou po chvíli splývat dohromady.

Gotham Knights

Co je nad slunce jasné, je to, že pro nemalé množství lidí bude bolístkou snímkování. Chybí volba, na kterou už si asi dost z nás zvyklo, a to mód, který preferuje vizuální propracovat a ten, který sází na plynulost, budete se muset smířit se 30 snímky za sekundu, jinou možnost nemáte.

Tvůrci to vysvětlili tím, že chtěli nabídnout, co nejlepší kooperativní zážitek, jehož funkce zamezily tomu, aby mohl být navýšen počet snímků za sekundu. Jestli se s tímto argumentem spokojíte, to je vaše volba a pravdou je, že Gotham Knights jsou „hratelní“ i v případě 30 snímků, ale ti, kteří přišli na chuť vyšší plynulosti, s tím zřejmě budou nějakou dobu bojovat.

V případě hudby a dabingu si není na co stěžovat, melodie dostatečně podbarvují atmosféru (mimochodem, nemůžu si pomoci, ale hudba, která zní, když jezdíte na motorce, mi evokovala Matrix) a postavy jsou namluveny dobře. Nebudu tvrdit, že soundtrack obsahuje hromadu kousků, které si budu neustále pouštět dokola, ale zážitek mi hudba nezhoršila, naopak mu pomohla.

Hra nabízí kooperaci pro dva lidi. Což je však možná trochu zarážející s ohledem na to, že hrdinové jsou čtyři. Druhý hráč se může připojit kdykoliv, a stejně tak kdykoliv bez problémů odejít a vy pak pokračujete sami.

Gotham Knights Gotham Knights

Pokud byste rádi hráli ve více než ve dvou lidech, na konci listopadu bude zdarma uvolněn mód Heroic Assault až pro čtyři hráče, ve kterém budete bojovat v arénách proti různým protivníkům. Nepůjde tedy o klasickou příběhovou kampaň.

Není to rozhodně špatné

Musím ještě zmínit pár výtek, než se vrhnu na shrnutí celkového zážitku. Co mě překvapilo, byly poměrně dlouhé nahrávací doby. To chápu v případě velkých lokací, ale ne, když se vracíte do Belfry, které zrovna rozlehlé není. Nahrávací obrazovku neuvidíte extrémně dlouho, ale ve srovnání s některými jinými projekty pro novou generaci konzolí to docela trvá.

Na co jsem si dlouho nemohl zvyknout, byla nemožnost skákat kdekoliv, ale jen na předem určených místech. V případě soubojů mi zabralo dost času, než jsem přestal zkoušet hopsat jako gumídek, protože jsem na to jednoduše zvyklý.

Gotham Knights

Párkrát jsem narazil i na určitá nemilá překvapení. Například během hry ve dvou jsem otevřel dveře do budovy a vešel do ní, ovšem spoluhráč se na moment zdržel, dveře se zavřely a nebylo dovoleno, aby je otevřel. Mně tím pádem nezbylo nic jiného, než abych se vrátil a otevřel mu. A nezdálo se, že by to byl záměr, který by měl probudit týmového ducha, spíše to působilo jako nedotaženost. Stejně tak bylo zvláštní, když jsme překonávali koridor s různými nástrahami a stačilo, aby to zvládl jeden, ten druhý mohl pouze čekat a nechat veškerou práci na spoluhráči. Působí to, že i v případě kooperace je protežován jeden hráč.

Jsem si vědom toho, že předchozí řádky působí poměrně kriticky, ale nebylo by fér, kdyby to vyznělo tak, že jsou Gotham Knights nepovedenou hrou. To nejsou. Je to velkolepý projekt, u kterého se člověk prostě nevyhne vysokým očekáváním. A já jsem očekával lahodný chod z restaurace, která má michelinskou hvězdičku. Toho se mi úplně nedostalo, ale určitě nejde ani o přesmažený blaf z fastfoodu.

Gotham Knights jsou hrou, která nabízí zajímavou příběhovou kampaň, která se snaží o variabilitu, zábavný soubojový systém i slušně velkou herní plochu (byť ne úplně rozmanitou), na druhou stranu, některé nedostatky se mu nevyhnuly, takže ano, můžu hru doporučit, ale nemyslím si, že půjde o zlomový projekt. Spíše o vcelku precizně zvládnutý přírůstek do žánru, který dokáže slušně pobavit, ale dech vám nevyrazí (nebo možná vyrazí, pokud nepřekousnete 30 snímků za sekundu).