Po kinech se komiksy chystají dobýt i herní svět, aktivní jsou DC i Marvel

Není to zas až tak dávno, kdy u nás byly komiksy vnímány jen jako okrajová zábava pro malé děti a mimo Čtyřlístku, Barbánka a Rychlých šípů vetšina lidí žádné pořádně neznala. V poslední dekádě se ovšem situace zásadně změnila a především díky filmovým blockbusterům od společnosti Marvel jsou dnes hrdinové jako Iron Man, Thor nebo Captain America dobře známí od školek až po domovy důchodců. Zahanbit se ovšem nenechávají ani konkurenční DC Comics, pod něž patří například Batman, Superman nebo Wonder Woman, a tak pomalu neuplyne měsíc, abychom nemohli jít do kina na nějakou komiksovou novinku.

I když to dosud nebylo oficiálně potvrzeno, počítá se i s dalším pokračováním bojovky Injustice.

Filmový průmysl už je poměrně saturovaný, a tak obě společnosti stále častěji upínají pozornost k tomu hernímu. A daří se jim i tam. Především tzv. Arkhamská tetralogie o Batmanovi (naše recenze) a playstationová exkluzivita o Spider-Manovi (naše recenze) patří k naprosté herní špičce. Je proto jen logické, že se připravují další.

Již 26. října vychází akční mlátička Marvel’s Guardians of the Galaxy, kterou si chce vydavatelství Square Enix napravit reputaci po nepovedených Avengers (naše recenze). Nejspíš nepůjde o kandidáta na titul hra roku, ale podobných ryze singleplayerových titulů s důrazem na vyprávění příběhu dnes vychází pomálu, takže se rozhodně těšíme.



Během víkendové akce DC FanDome se však po delší době připomenuly i dvě dřív oznámené hry, s jejichž vydáním se původně počítalo už na letošní rok. Jenže vlivem proticovidových opatření a také odstrašujícího startu Cyberpunku 2077 byly raději odloženy.

Obě mají přitom mnoho společného. Půjde o týmové akce pro víc hráčů, odehrávající se v otevřeném světě, obě se pokusí uspět i s méně známými hrdiny a obě vyjdou pod hlavičkou herní divize studia Warner Bros. Rozdíl v nich je především v atmosféře.

Suicide Squad: Kill the Justice League se nebere příliš vážně, a i když je na první pohled velice násilná, pracuje především s humorem a nadsázkou. Stojí za ní studio Rocksteady, tedy autoři předchozích her s Batmanem, namísto něj si ovšem zahrajeme za Harley Quinn, Deadshota, Kapitána Boomeranga a Krále Žraloka, mezi kterými se budeme moct libovolně přepínat. V novém traileru vidíme mnoho známých postaviček DC světa, bohužel však ani kratičkou ukázku ze samotné hratelnosti.

To ostatně platí i pro Gotham Knights, který je však o poznání temnější. Vychází totiž z komiksové řady o Sovím tribunálu a pracuje s premisou, že Batman je mrtvý. I když jsou na výběr celkem čtyři jeho následovníci, jmenovitě Nightwing, Batgirl, Robin a Red Hood, příběhovou kampaň můžete absolvovat maximálně s jedním dalším kamarádem. Na rozdíl od předchozí hry je titul samostatný a nijak nenavazuje na události Arkhamské série.

Bohužel ani v jednom případě neznáme přesné datum vydání, obě hry by však měly vyjít v příštím roce.

A to není stále vše, v delším horizontu se můžeme těšit i na tahovku Midnight Suns (viz náš článek), pokračování vynikajícího Spider-Mana 2 od Insomniac studios a také zatím poněkud kryptického Wolverina, který byl oznámen během poslední předváděčky PlayStationů (viz náš článek). Nezbývá než doufat, že kvantita produkce nebude mít negativní vliv na kvalitu, jak se to bohužel stalo u filmů.