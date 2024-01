Blíží se průšvih? Suicide Squad zavádí DRM a nedává recenzentům kopie

Zkušené vývojářské studio a lukrativní komiksová licence vypadají jako ideální kombinace pro budoucí komerční hit, ovšem jak už se přesvědčili tvůrci nešťastných Marvel’s Avengers, úspěch není nikdy jistý. Chystaná kooperativní hra Suicide Squad: Kill the Justice League, která vychází již 2. února, má zatím našlápnuto tento debakl zopakovat.

Suicide Squad může už jen příjemně překvapit.

Už první reakce na hru byly velmi vlažné a vypadá to, že ani mnohaměsíční odklad situaci nijak nepomohl. Podle novinářů, kteří si měli možnost vyzkoušet hru v předstihu, to vypadá, že hlavním problémem je samotný koncept. Namísto uceleného dobrodružství (tak jak jsme od studia Rocksteady byli dosud zvyklí) totiž dostaneme tzv. live service zážitek, který už tak nějak z principu vybízí k neustálému opakování rutinních herních činností.

Ale budiž, pokud by se vývojářům podařilo vytvořit dostatečně zábavnou náplň, mohla by si hra své fanoušky najít, vždyť titulní čtveřice antihrdinů oplývá pořádnou dávkou charismatu. Jenže čím jsme datu vydání blíž, tím víc se objevuje dalších varovných signálů.

Z poslední doby zmiňme například zavedení nepopulární protipirátské ochrany Denuvo, „zprznění“ oblíbeného záporáka Jokera nebo rozhodnutí neudělit novinářům kopie hry s tradičním předstihem. To sice není v dnešní době úplně běžné, samo o sobě to ovšem ještě nic znamenat nemusí – je to prostě jiný druh marketingu, než jsme zvyklí.

Opravdu zvláštní je ovšem prohlášení jednoho z celosvětově nejprestižnějších magazínů IGN, kterému vydavatelství Warner Bros odmítá dát recenzentskou kopii úplně. Napřímo to sice sděleno není, ale jako důvod neobvyklého kroku se vyloženě nabízí fakt, že v dosavadních článcích byli ke hře velmi kritičtí.

Jestli zaslouženě nebo ne, se budeme moct přesvědčit ještě tento týden, vám ostatním bychom ovšem doporučili počkat aspoň na první dojmy. Zatím hra totiž příliš důvěryhodně nepůsobí.