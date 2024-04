ANKETA: Jaké je vaše nejoblíbenější videoherní auto?

Honza Srp – Tady nemůžu jinak než zavzpomínat na legendární Alfu Romeo Scighera z Need for Speed 3: Hot Pursuit, kde byla z nějakého důvodu přejmenována na Italdesign. Jde o závodní prototyp, který byl vyroben v pouhém jednom jediném kuse, ve hře ale bylo toto auto jedním z nejlepších. A rozhodně tím nejhezčím.

Flatout Need for Speed 3: Hot Pursuit

Miloval jsem i všechny stylové „kraksny“ z Flat Outu, z nichž za jízdy odpadávaly kusy plechu. Obecně si myslím, že jsou pro hry fiktivní značky vhodnější než ty skutečné, které kvůli licenčním ujednáním většinou nemůžou mít realistický model poškození.

Honza Kouba – Ještě před pár měsíci bych řekl ikonický Red Eagle ze série Carmageddon. To bylo ale před Pacific Drive. Zdejší oprýskaný kombík je oduševnělé autíčko. Není sice nejrychlejší, v prudkých kopcích nemá šanci a vždy v tu nejnevhodnější dobu převezme řízení, ale je to ten správný parťák do nepohody. Hravě strčí do kapsy všechna ostatní čistoskvoucí auta, ať už mají pod kapotou kolik chtějí koní a vyjedou bez problému kolik chtějí kopců.

Pacific Drive Brutální závody Carmageddon

Tadeáš Pepř – Nejdříve si dovolím trochu sabotovat zadanou otázku a místo konkrétních aut zmíním spíše nejlepší modely. Trpím totiž velmi zásadním problémem neschopnosti být trochu originální. Prakticky vždycky si při zapínání nové závodní hry říkám, že bych tentokrát mohl sahat po autech, která obvykle nevybírám, a vnést tak do života trochu novoty. Zároveň to ale prakticky vždycky skončí tím, že sedám za virtuální volant těch samých strojů. Celkem pravidelně mě najdete v klasickém Civicu 93, Lanceru Evo IX, Nissanu GTR, AMG GTR a mé závodní cesty pravidelně končí v Lamborghini Aventador. Téhle pětici prostě odolávám velmi těžko, ledaže by snad ve hře model úplně chyběl, což se ale moc často nestává.

To ale nechme stranou. Vyloženě oblíbený hero car totiž paradoxně vlastně nemám. Most Wanted považuji za jedno z nejpřeceňovanějších pokračování série Need for Speed, takže obligátní M3 GTR vypichovat nebudu. Z kultovní série bych raději vypíchl třeba propagační omlácenou RX-7 z mých milovaných Pro Street, která v dobových trailerech a intrech dokázala dokonale navnadit na nekompromisní poloprofesionální závodění. Mimo to geniální pocit ze sounáležitosti se strojem dokázal vykouzlit Mad Max. Obzvlášť mocné zachraplání při startování Magnu Opus mě nepřestalo bavit ani do úplného konce, ba naopak. Jen máloco bylo stylovější než Tannerův Dodge Challenger R/T v Driver: San Francisco a jako fanoušek Halo samozřejmě nemůžu nezmínit Warthoga, i když stejně vždycky raději sedám do tanku Scorpion.

Ve výsledku je tak pro mě úplně nejoblíbenější herní vůz celkem nenápadné (řečeno s velkou nadsázkou) Lamborghini Huracán. Stojím si totiž za tím, že nejlepší závodní hra všech dob je Forza Horizon 2. Velmi živě si pamatuji, jak jsem někdy před deseti lety zapínal můj tehdy úplně nový Xbox One a s až neuvěřitelnou husí kůží sledoval úvodní sekvenci, která naprosto dokonale vystihovala atmosféru hry a která naprosto dokonale namlsala hráče na tu neuvěřitelnou porci závodní zábavy, která přišla vzápětí. Když vás pak hra konečně za zvuků dokonale letního Liberate od Erica Prydze posadí za volant žlutého Huracánu a vypustí do nádherného prosluněného světa jižní Francie, máte pocit, že nic lepšího na světě neexistuje. A možná s tím tak trochu souvisí i ten fakt, že sourozenecké duo Huracán–Aventador považuji za to nejkrásnější, co kdy automobilový průmysl vyprodukoval.

Kéž by každá hra uměla takový otevírák.

Ondřej Zach – Že bych měl nějaké jedno oblíbené auto, to ne. Obecně ovšem mám rád motokáry, buginy a v těch „velkých“ závodních hrách typu Forza nebo Gran Turismo miluju staré legendy ze 70. a 80. let. A rád také jezdím v minibusu T1 od VW, jen tak pro relax.

Forza Horizon 5 The Crew Motorfest

Honza Lysý – Mám sice řidičský průkaz už od osmnácti, ale po pár samostatných jízdách jsem usoudil, že bych za volantem sedět neměl. Nicméně, paradoxně mám rád závodní hry, ovšem spíše arkádového stylu, realistické závody mě příliš nebaví. Pokud bych si měl vybrat konkrétní vozidlo, tak zaprvé nemůžu zmínit jedno a zadruhé by to nebylo klasické auto, ale skoro cokoliv, co bylo k vidění ve Star Wars Episoder I Racer a sérii WipEout.

Star Wars Episode I: Racer na Switchi