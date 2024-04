Jsou na vás hry moc těžké? V budoucnu vám možná pomůže umělá inteligence

Někteří hráči mají rádi těžké hry. Těm jdou na ruku především hry z žánru soulslike, ve kterých jsou nepřátelé často opravdu nemilosrdní a každou chybu tvrdě trestají. Na druhé straně pak stojí ti, kteří mají rádi především příběh her a nechtějí se u nich příliš rozčilovat, či zkrátka hrát dobře neumějí nebo si nevěří. I ti mají vlastní lehké žánry, ovšem zároveň se v drtivé většině her najde možnost snížit si obtížnost, klidně až na příběhovou úroveň, kdy vám nehrozí moc velké nebezpečí.

Sony však koncept této příběhové obtížnosti posouvá ještě dál. V novém patentu totiž navrhuje způsob, jak si hraní ještě ulehčit, a to s využitím umělé inteligence. V principu by to mělo fungovat třeba tak, že když po vás hra chce překonat nějakou obtížnější pasáž nebo vyžaduje opakující se činnost (tzv. grinding), mohlo by být v budoucnu možné zapnout „AI pilota“, který by danou část hry odehrál za vás.

Využití modelu umělé inteligence by mohlo dokonce zajít až tak daleko, že by se učila z vašeho stylu hraní a následně v případě potřeby i danou část odehrála „vaším stylem“. Až se daný problém vyřeší či se hra posune z obtížné pasáže zase dál, hra by měla opět nabídnout předání kontroly zpět, a nebo pokračovat dál: záleží pouze na vás.

Do jisté míry by takováto funkce mohla konkurovat různým herním streamerům, kteří se snaží nabídnout zprostředkovat průchod hrou divákům, kteří by na ni jinak neměli čas nebo energii. Místo streamera či sérií videí na YouTubu si hru jednoduše koupíte, necháte umělou inteligenci hrát a můžete sledovat, co se děje a kam se ubírá příběh. Zájemci o takovou funkci by se jistě našli.

„AI pilot“ může rovněž sloužit i jako prvek přístupnosti pro hendikepované hráče, kteří potřebují častěji pomáhat, případně vystřídat a podobně. V současnosti řeší Sony vícero patentů, které dále prohlubují dostupnost herních titulů, například možnost si hru na vyžádání zpomalit a získat tak delší dobu na reakci.

Na druhou stranu se může taková věc hodně rychle vymknout z ruky. Jak se v takovém případě budou udělovat achievementy či trofeje? Půjde ohlídat, aby umělá inteligence nemohla na multiplayerové servery? Nepůjde interaktivita a kreativita některých her prudce klesat, kdyby si autoři usmysleli, že si v daných částech hry „stejně každý zapne autopilota“? Je tu zkrátka hodně otázek, na které zatím nemáme jasnou odpověď.