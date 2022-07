FIFA 23 bude tou poslední od EA, sází na šampionát v Kataru a ženský fotbal

V minulých letech by nám nový trailer na další Fifu za samostatný článek ani nestál, letos je však situace jiná. Jednak jde o poslední díl zavedené série, o který se postará vydavatelství Electronic Arts, a jednak bylo video na poměry sportovních her až nezvykle informativní.

Nejenže v něm můžeme vidět detailně zpracované tváře fotbalových hvězd, na které si EA zajistilo licence, ale navíc i dostaneme přímo ukázku z toho, jak bude vypadat dění přímo na hřišti, a to včetně uživatelského interface. V porovnání s předchozími díly, které vypadaly spíše jako hiphopové videoklipy, jde o jednoznačný pokrok. A na co se tedy můžeme letos těšit?

V první řadě na vylepšenou technologie HyperMotion 2 známou z minulého dílu, která za pomocí umělé inteligence nabízí ještě o kus realističtější pohyby. Ano, zní to jako klišé a o vyloženou revoluci zase nejde, na druhou stranu po pár absolvovaných zápasech můžu říct, že novinky jsou skutečně patrné i okem občasného hráče.

Dále je to pak daleko větší důraz na ženský fotbal, což je patrné už z toho, že poprvé v historii se na obal hry dostala i fotbalistka (viz náš článek). I jejich pohyby budou více odpovídat skutečnosti (o motion capture se totiž postaraly ženy) a v neposlední řadě hra obsahuje i oficiální licenci na ženské mistrovství světa, které se příští rok odehraje v Austrálii. Že mají v EA licenci i na to mužské, co bude v prosinci v Kataru, je snad zbytečné dodávat.

Radost boudou mít i hráči na PC, kteří se letos konečně dočkají vylepšené „next-gen“ variant, jež loni byla k dispozici pouze pro konzole „nové generace.“ Navíc do hry přibyla možnost, cross-play, takže si již zahrajete se svými přáteli bez ohledu na to, jakou mají doma platformu. To se ovšem netýká majitelů „starých“ konzolí, hráči s Xbox One si zahrají jen s těmi na PS4 a naopak.

Dočkat bychom se měli jako již tradičně někdy na přelomu září a října.