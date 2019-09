Letošní Football Manager vyjde ve snadno recyklovatelné krabici

Bylo to jen otázkou času, než se stále sílící debata o ochraně klimatu přenese i do světa počítačových her. Ostatně proč ne, hry jsou už dlouho nedílnou součástí veřejného prostoru a neměly by se proto vyhýbat ani vážným tématům.

Ne, nebojte se, nikdo zatím nechce regulovat maximální energetickou spotřebu nenažraných 3D akcelerátorů ani omezit modré LED podsvícení herních periférií v oblastech zvýšeného výskytu chráněné poštolky rudonohé. Tedy alespoň zatím ne.



Pravdou je, že plastové obaly jsou jednou z věcí, bez kterých bychom se klidně obešli.

Místo cestou zákazů a omezení se studio Sports Interactive rozhodlo jít pozitivním příkladem. Letošní ročník oblíbeného Football Manageru proto namísto klasického plastového DVD boxu vydají jen v kartónové krabici vyrobené ze 100% recyklovatelného materiálu. Dokonce i potisk krabice bude natištěný speciálním přírodním inkoustem. Jediné, co nebude bio ani eko, bude samotný disk s daty.

Vzhledem k cílové skupině hry si autoři nemohou dovolit úplně se zbavit fyzických kopií a distribuovat hru pouze digitálně, jak je na PC v posledních letech zvykem. Tento krok však podle slov ředitele studia Milese Jacobsona ušetří ročně až dvacet tun plastu. A to jen co se týče samotné výroby krabice, další prostředky (prý) budou ušetřeny na dopravě, protože karton je lehčí a menší.

A aby toho nebylo náhodou málo, vyzvali výrobci k tomu, aby jejich krok následovali všechny firmy v zábavním průmyslu, které plastové krabičky prodávají. Jde jistě o šlechetné gesto, cyničtější fanoušci se ovšem trochu obávají, že recyklovatelná krabice bude letos tím největším rozdílem oproti loňskému dílu. Ideálním řešením by samozřejmě bylo distribuovat hru pouze digitálně, ale to by vzhledem k cílové skupině hráčů zřejmě znamenalo příliš vysoké finanční ztráty.