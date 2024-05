Sam Smith na Colours nabídne show s 60 umělci, novinkou bude seznamka

„Mimo zpěváků a zpěvaček, co Grammy vyhráli, přivezeme i další umělce, kteří obdrželi celkem osmašedesát nominací. Navíc očekáváme na dvě stě padesát řečníků na fóru Meltingpot, který je neoddělitelnou součástí Colours,“ nastínila nabitý program festivalu Holušová. I mezi diskutujícími budou skutečné legendy, například přijede známý spisovatel Irvine Welsh, autor literární předlohy kultovního filmu Trainspotting.

Colours of Ostrava jsou mnohými považovány za vrchol festivalové sezony, za pestrou paletu událostí a mezigenerační záležitost spojenou s objevováním. „Nejen, že představíme to nejlepší ze světové hudby, máme před sebou rovněž úkol uspokojit i fanouška, který má rád alternativní hudbu. Naším cílem je probudit v návštěvnících emoce a inspirovat je k objevování nové hudby i nových myšlenek,“ dodává Zlata Holušová.

Návštěvníky Colours tak kromě už oznámených umělců, jako je popový nebinární rebel Sam Smith, američtí rockeři Qeeens of the Stone Age nebo nestárnoucí legenda Lenny Kravitz, potěší i zpěvák a producent elektronické hudby James Blake, jamajský matador Sean Paul, severská popová diva Zara Larsson, multižánrové trio Khruangbin z Texasu, éterická hudebnice Bat for Lashes nebo bluesový kytarista Gary Clark.

Překvapením pro mnohé může být například účast legendárních průkopníků elektronické scény Tangerine Dreams, kteří na festivalu vystoupí v pátek vedle Lennyho Kravitze nebo experimentální Sevdalizy. Ikoničtí Tangerine Dreams přitom na Colours přijedou jen díky mladé generaci.

„Nikdy bych je na Colours nepozvala, protože bych si myslela, že to nejlepší už mají za sebou, ale náš dramaturg Filip Košťálek byl jejich vystoupením natolik okouzlen, že jsou nakonec přece jen v programu,“ uvedla Zlata Holušová.

Tým Colours je znám tím, že se celoročně pohybuje na největších hudebních festivalech světa, odkud vybírá to nejlepší, co jeho členy zaujme.

„Jedním z nejočekávanějších vystoupení je určitě romantický Sam Smith. Svou spektakulární show potěší nejen posluchače jemnější pop music, ale i ty, co rádi dunivé beaty a extravaganci. Zazní i skladba Unholy, kterou uvedl během předávání posledních cen Grammy,“ říká Filip Košťálek.

Hudebník Sam Smith, který si přeje být označován jako nebinární, nabídne show o šedesáti lidech. „Trochu nás vyděsil, že chce pro všechny nejraději pětihvězdičkový hotel, ale ten v Ostravě zatím nemáme. Každopádně představí show takového rozměru, že si troufám říci, že jsme tady zatím nic podobného neviděli,“ dodala Holušová.

Vrací se scéna z dob Černé louky

Už 21. ročník festivalu myslí na budoucnost, ale obrací se i do minulosti. Například vzkřísí dříve populární scénu New York City stage, která získala věhlas v době, kdy se přehlídka odehrávala na Černé louce, tedy zeleném trávníku v podhradí Slezskoostravského hradu. Nynější areál v Dolní oblasti Vítkovice sází na fenomén postindustriální továrny, která se proměňuje na kulturní a společenské epicentrum.

„NYC scéna bude koncipována jako komorní šapitó, propojí hudbu s diskusním fórem Meltingpot, nebude chybět ani divadlo nebo kouzelníci. Hvězdou bude například jazzová hip-hopová ikona José James,“ shodují se Zlata Holušová a Filip Košťálek.

Ještě zajímavější sestavu slibuje samotný Meltingpot, na němž vystoupí například Dan Ariely, autor knihy Jak drahé je zdarma. Meltingpot nabídne i pořady, se kterými bude pomáhat umělá inteligence.

„Půjde hlavně o tlumočení, už nyní jsme se z prodlevy patnácti sekund dostali na pět, ideál by byl mít tři sekundy od překladu, snad se nám to podaří,“ dodává mladý dramaturg.

Jste single? Zadejte se v seznamce naživo

Novinkou festivalu bude takzvaná Láskyplná seznamka, prostor, kde se mohou účastníci Colours zadat. „Zjistili jsme, že až sedmatřicet procent návštěvníků je single, proto jsme se rozhodli vnést do diskuse téma osamělosti a intimity a také možnost seznamování se naživo,“ říká Vladimíra Rychlíková z týmu Meltingpotu.

Fantastickou atmosféru slibují i další programové zvláštnosti a exkluzivity, jako například Meltingpot Aréna a téma Iron Jungle, které představí umělecké objekty s prvky recyklace a ve znamení přírodních živlů. Colours se tak více než pouhým hudebním festivalem stává společenskou událostí.

„Mezi diskusními tématy bude také oblast energie a udržitelnosti, jedním z hostů je i neurovědec a terapeut profesor Jiří Horáček,“ dodává Vladimíra Rychlíková.

Festival každoročně navštíví kolem padesáti tisíc návštěvníků, letos se koná od 17. do 20. července.