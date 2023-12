Lenny Kravitz míří do Česka na Colours, nové album propaguje nestydatým videem

Hlavní hvězdou nadcházejícího ročníku festivalu Colours Of Ostrava bude americký zpěvák Lenny Kravitz. Během jeho vystoupení v Dolních Vítkovicích zazní skladby z nové desky Blue Electric Light, jejíž vydání je ohlášeno na březen 2024. Festival se uskuteční 17. až 20. července 2024. Už dříve pořadatelé zveřejnili, že vystoupí Sam Smith nebo rocková legenda Queens of the Stone Age.