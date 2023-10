Nebinární a s pěti cenami Grammy. Hvězdou Colours of Ostrava bude Sam Smith

Britský zpěvák Sam Smith bude jednou z hlavních hvězd příštího ročníku festivalu Colours of Ostrava, který se uskuteční od 17. do 20. července 2024. Na setkání v Ostravě to v pondělí oznámila hlavní umělecká ředitelka festivalu Zlata Holušová. Několikanásobný držitel cen Grammy v roce 2019 ohlásil svoji nebinární genderovou identitu s přáním být oslovován jako oni.