Takový čas? Nevěřím. A teď běžet rychle i v Římě a v Paříži, velí Manuel

„Nemohla jsem tomu uvěřit,“ jásala teprve osmnáctiletá atletka. Tímto časem stanovila nový český juniorský rekord, zároveň se dostala na čtvrté místo mezi ženami.

Přeskočila domácí jedničku posledních let Ladu Vondrovou (50,92). Jen Jarmila Kratochvílová (47,99), Taťána Kocembová (48,59) a Helena Fuchsová (50,21) jsou v české historii před ní.

Jak se to poslouchá?

Poslouchá se to skvěle. Úžasné. Doufám, že to takto půjde i dál a tím to nekončí.

Jaká je vaše meta, na kterou byste čas chtěla ještě stlačit?

Spíš jsem to myslela tak, že bych chtěla zaběhnout i nějaký kvalitní čas na mistrovství Evropy a případně i na olympiádě. A podle toho, jak by sezona vypadala, tak i (na juniorském mistrovství světa) v Peru.

Právě na olympijské hry v Paříži jste se tímto časem kvalifikovala…

Neskutečné, ještě pořád tomu nemůžu uvěřit. Mám i takové smíšené pocity a chce se mi brečet. Mám fakt nesmírnou radost, chtěla bych všem moc poděkovat.

A co mistrovství Evropy v Římě? Cílíte s takovým časem na finále?

To zatím ještě ne. Chtěla bych jít postupně. Uvidíme, jak to půjde.

Naznačovala váš výkon příprava?

Pomýšleli jsme na hranici 51, ale myslím, že nikdo nemohl tušit, že dneska poběžím takhle. Musím poděkovat všem: trenérům, lidem, co při mně stáli a nějakým způsobem mi pomáhali, taky rodině... Děkuju moc!

Sešlo se tedy v tomto běhu – jak se říká – všechno?

Běh byl skvělý. Říkala jsem si, že bych mohla držet krok s Kaczmarekovou, protože jsme zanalyzovali, že první dvoustovky neběhá zas tak rychlé. Má je celkem i dost vyhovující mému tempu. Tak jsem se jí snažila držet a do poslední stovky jsem s ní udržela krok. Potom mi na poslední rovince utekla, ale myslím, že můžu být spokojená.

Lurdes Gloria Manuel se raduje z titulu juniorské mistryně Evropy v běhu na 400 metrů.

Déšť, který se krátce před vaším startem objevil, vás netrápil?

Nejdřív jsem se bála. Když začalo foukat a pršet, tak přece jenom zima nepůsobí dobře na svaly. Ale nakonec to vyšlo.

Měla jste tu hodně rodinných fanoušků?

Z rodiny jsem tady měla pár příbuzných. Rodiče kvůli práci nemohli přijet, ale vím, že koukali, mám od nich obří podporu.

Gratulovaly vám i kolegyně ze štafety?

Všechny mi gratulovaly. Holky jsou skvělé, i já jim přeju to nejlepší a chci, aby to taky věděly.