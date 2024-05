Gudas baví: Užívám si to víc, než bych měl. Usnul až u NHL, Nečase už by bral

Mistrovství světa v Praze s sebou totiž přináší i méně příjemné zážitky. Jinak se píská, tlak a pozornost diváků rostou.

„S Ondrou Beránkem si ani nemusíme sundavat akreditaci a nikdo nás nepozná,“ povídá s úlevou útočník čtvrté lajny Jáchym Kondelík, aby vzápětí projevil soucit s Gudasem.

Řízný bek, kterého zdobí nezaměnitelný plnovous, se už žádostem o fotku jen stěží vyhne.

Radko, atmosféru si užíváte, ale jak se vám daří popasovat s tlakem?

Snažím se na to tolik nemyslet, nečíst noviny ani nic okolo. Chci být v okolí hotelu, abych si neuvědomil, kde se hraje. Na druhou stranu je super, když máme odpoledne volné, že můžu vyrazit za rodinkou.

Na stadionu už se ale od atmosféry asi neoprostíte.

Když zní „Kdo neskáče, není Čech“, tak skáče celá hala. Vždycky mám husí kůži a je super vidět, jak nás fanoušci ženou a věří nám. Nepolevují a vedou nás k lepším výkonům. Plním si tu sen z dob, kdy jsem byl ještě kluk... I když to tak nevypadá, užívám si to víc, než bych měl. Potřeboval bych si spíš někdy vydechnout, než chodit do nějakých zákroků.

Jak těžké je ovládnout touhu někoho trefit nebo se poprat, a přitom neoslabit tým?

Snažím se hrát tvrdě, ale pravidla jsou tady lehce jiná, je potřeba se trošku krotit. Rozhodčí pískají přísněji, musím se na to soustředit.

Radko Gudas diskutuje s rozhodčím v utkání proti Švýcarsku.

Jak si zvykáte?

Je to trochu metodou pokus omyl, přeci jenom rozhodčí jsou taky ze střední Evropy. Musím zjistit, jak daný rozhodčí konkrétní zápas píská. A člověk musí znát všeobecný limit.

V čem se zámořský a evropský hokej liší v tvrdosti, potažmo i v bitkách?

V zámoří menší hřiště znamená víc soubojů a srážek. Trochu volnější pravidla vám i umožňují využívat bitku jako prostředek, jak tým nabudit.

A pokyny od trenérů bývají?

To zase úplně ne. Kluci vědí, jaká je jejich práce a vědí i to, v jaký moment k něčemu takovému sáhnout, vyplývá to ze hry.

V pondělním zápase se Švýcarskem se právě zdálo, že bitky týmu pomohly.

Nevím, jestli pomohly, ale snažili jsme se hrát co nejvíc fyzicky. A vyšlo to v náš prospěch. Je super, jak si navzájem kryjeme záda a makáme jeden za druhého, to je hra podle mého gusta. Kluci jsou tady všichni takoví správní řízci. Škoda, že se mnou se nikdo pošťuchovat nechtěl.

Byl u vás akorát hvězdný Nico Hischier.

Ten se určitě nechtěl rvát, ale nikdo na mě nezbyl. Skončilo to jen u pošťuchování, navíc sudí vylučovali další hráče, tak jsme zůstali jen u toho. Další šarvátka nebyla potřeba. Bylo to chytré od nás obou.

Asi už máte moc velký respekt, co?

Chápu to, Švýcaři nikoho většího neměli. A asi o mně vědí. Nemůžu říct, že soupeři jezdí spíš na druhé straně než na mojí, ale snažím se pomáhat si s kýmkoliv na ledě, abych soupeři ukázal, že tudy cesta nevede.

Český obránce Radko Gudas a finský útočník Mikael Granlund se pošťuchují během hokejového MS v Praze.

Jak fyzicky náročné duely zvládáte, když se hraje tak pozdě večer?

Není to jednoduché, když zápas končí v půl dvanácté, ale máme tady skvělý realizační tým, který dělá vše pro to, abychom byli fit. Máme tady super zázemí, na hotelu kluky, co se o nás starají. Všichni dopředu věděli, co nás čeká. A spíme v pohodě.

Ve středu první odpolední utkání s Dánskem, konečně se dočkáte změny.

Jsme za to rádi, když se hraje od půl deváté, dny jsou dlouhé. V průběhu turnaje je určitě fajn si zahrát i odpoledne, akorát si každý musíme jinak nastavit rytmus. Dá se stihnout i odpolední šlofíček.

Kdy jste vůbec po Švýcarech usnul vy?

Ještě jsem viděl začátek utkání Caroliny (hrálo se od jedné ráno) a nějak během druhé třetiny jsem odpadl.

To jste prošvihl její obrat, co říkáte na Martina Nečase, jak se mu s týmem ještě daří držet v play off?

Přeju mu to. Škoda, že není na cestě sem, ale bojovat o Stanley Cup je pro něj úkol číslo jedna a dělá pro to všechno, co může. Mám takové smíšené pocity, už bych ho tady v týmu bral.