První jména pro Winter Hockey Games. Dorazí Čech a Holík, program se rozrostl

„Od začátku jsme proklamovali, že chceme pro diváky připravit vskutku unikátní zážitek. Nové ‚přírůstky‘ do programu jsou toho důkazem,“ uvedla Andrea Bársony z pořadatelské agentury Eniva.

Akce se koná od 5. do 8. prosince, na Letné ji bude hostit aréna pro více než šestnáct tisíc fanoušků.

Jedním z vrcholů bude souboj legend, sestavy pomáhají skládat Patrik Eliáš, Jakub Voráček a Slavomír Lener.

„Pokusíme se dát dohromady sestavu, která bude zahrnovat držitele několika vyhraných Stanley Cupů, olympijských medailí nebo titulů z mistrovství světa. Měla by to být přehlídka toho nejlepšího, co český hokej v posledních letech vyprodukoval,“ řekl bývalý reprezentační kouč.

Vstupenky na Winter Hockey Games Prodej vstupenek probíhá na webových stránkách společnosti Ticketportal. Ceny vstupenek se pohybují od 390 do 1990 Kč dle kategorie (stání – sezení) a jednotlivých zápasů.

Účast už potvrdila první hvězdná jména. Společně s Holíkem dorazí také dvojnásobný vítěz Stanley Cupu Johnny Oduya, mistr světa z roku 1994 Jason Arnott a Brendan Morrison, který odehrál v NHL přes 900 zápasů.

„Všichni patří mezi legendy NHL a těšíme se, že se nám je povedlo přilákat do Prahy. Petr Čech v hokejové výstroji bude také zcela jistě atraktivní součástí zápasu legend – vždyť čeští fanoušci ho na ledě mnohokrát neviděli,“ prohlásil Eliáš.

„Chybět nebudou ani Scott Hartnell a Wayne Simmonds. A to je stále pouze zlomek ze seznamu hráčů, se kterým pracujeme. Další hvězdná jména prozradíme brzy,“ dodal Voráček.

Kromě utkání hvězd je na programu také utkání univerzitního hokeje, extraligové souboje Sparty s Kometou a Plzně s Českými Budějovicemi a nově i duel slovenské extraligy mezi Slovanem Bratislava a Košicemi a zápas druhé nejvyšší české soutěže mezi Slavií a Vsetínem.

Organizátoři navíc stále jednají o složení dvojice týmů pro utkání nejvyšší německé soutěže.

„Snažíme se o maximálně atraktivní program. Jsme moc rádi, že se nám povedlo dotáhnout detaily ohledně zápasu slovenské extraligy. Souboj mezi Slovanem Bratislava a HC Košice je tradičně atraktivním slovenským derby a věřím, že si ho užijí i čeští fanoušci,“ řekl Martin Loukota, ředitel APK (Asociace profesionálních klubů).