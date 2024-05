Bum! Beránkova bitka Čechy nakopla: Ale nechtěl jsem ho zbytečně mlátit

„Za bitku bych to úplně nepovažoval,“ pousmál se Beránek později. „Přetáhl jsem mu dres, tak jsem ho nechtěl zbytečně mlátit nebo nějak slavit. Ale každý chce bránit gólmana, byli tam dva Švýcaři, tak jsem si jednoho chytnul.“

„Viděl jsem melu před bránou, ten prostor s gólmanem je svatej grál. Nikdo tam být nesmí. Takže jsem taky jen hodil hokejku do kytek a čapnul prvního, s kterým jsem se kočkoval,“ vykládal spoluhráč Jakub Flek. „Zrovna jsem si vybral toho nejvyššího (Nina Niederreitera), ale to je jedno!“

Proto teď nechme stranou, že Češi nakonec nezvládli nájezdy a berou jen bod za prohru 1:2.

Švýcaři si důkladně hlídali těsné vedení 1:0, profesorsky plnili taktiku, většinou byli v soubojích dřív a úspěšnější.

V první třetině domácí v přesilové hře vyškolila nejnovější posila z NHL Kevin Fiala. Borec s českými kořeny, co v Los Angeles vydělává skoro osm milionů dolarů, pak kouzlil i při nájezdech.

Vývoj usměrnili koncem druhé třetiny bojovníci ze čtvrté formace při oslabení.

Taky už bylo potřeba něco udělat. Dodat pověstný náboj a vrátit si kuráž. První si to uvědomil útočník Ondřej Beránek, po Dostálově zákroku si vyměnil pár úderů se švýcarským útočníkem Ninem Niederreiterem.

Radko Gudas si chytil Nica Hischiera, pěsti vylétly Jakubu Flekovi i Janu Ruttovi, se kterým se spároval kapitán Roman Josi.

A pak to šel Beránkovi vysvětlit další útočník z NHL Philipp Kurashev. Jenže vůbec nepochodil, Beránek mu hned přetáhl dres přes hlavu a celý duel jednoznačně „vyhrál“.

Ve druhé třetině duelu mezi Českem a Švýcarskem se strhla hromadná potyčka.

V hale to probudilo úplně všechny. Hala šílela a čeští hokejisté jako by se zdravě naštvali.

„Asi se to tím nakoplo,“ uznal Flek. „Lidi to baví, patří to k hokeji.“

Beránek dodával: „Já myslím, že je vždycky super dostat se soupeři pod kůži takovými souboji. Diváky jsme nakopli, i celý náš tym. Bavili jsme se o tom s Ruttičem na trestné, o chvilku později jsme dali gól, takže super!“

Opravdu.

Za dalších pět sekund po oné šarvátce zamířil na trestnou švýcarský obránce Siegenthaler a o dalších dvanáct sekund vyrovnal z přesilovky Matěj Stránský, iniciativa už zůstala na české straně. Nebo se aspoň minimálně přelévala z jedné strany na druhou.

Jen ty nájezdy tentokrát zvládli lépe Švýcaři.