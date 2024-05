Nájezdy bereme, ale v prodloužení jsme měli víc šancí, míní Rulík. Chválí Dostála

Z kraje zápasu se ale Švýcarům dařilo víc, působili živěji.

Na začátku jsme měli ze soupeře větší respekt, než bychom chtěli. Švýcaři si věřili, vlétli na nás a my měli problémy s jejich napadáním. Bohužel jsme dostali první gól, který je nakopl, nám naopak nepomohl.

Kdy se obraz hry změnil?

V druhé polovině první třetiny se hra začala srovnávat a od druhé to bylo vyrovnané. Náš výkon byl bojovný, jsme rádi, že jsme proměnili přesilovku. A skvěle zachytal Dostál.

Podobně jako v prvním zápase s Finskem.

Podržel nás, měl skvělé momenty hlavně ve třetí třetině, kdy Švýcaři chodili více do rizika, protože mají šikovné hráče, pouštěli se do kliček jeden na jednoho. Nebylo to jednoduché, ale Dosty si s tím poradil, pomohl nám.

Jan Rutta podstupuje potyčku s Romanen Josim a Ninem Niederreiterem ze Švýcarska.

V nastavení jste mohli rozhodnout, příležitosti měli ale i Švýcaři.

V prodloužení jsme měli podle mě víc ze hry my, měli jsme víc možností. Oni v přesilovce nevystřelili tak, aby mohli rozhodnout. Škoda toho oslabení, to jsme jim dali šanci. Rozhodly nájezdy, do kterých když se dostanete s tak silným týmem, musíte to brát.

Zmínil jste faul Kempného, po němž celá hala začala mocně pískat na rozhodčí.

Stalo se to po naší pravé straně, přes švýcarskou střídačku jsem to neviděl a neměl jsem zatím čas se na to ani podívat. Nevím, k čemu tam došlo, ale stejně bych to nezměnil, rozhodčí vylučoval.

Vylučoval i po bitce Ondřeje Beránka. Nakopl tým právě tento moment?

Když se neoslabí mužstvo a pokračuje se pět na pět, musíme být důrazní i na brankovišti a dát soupeři najevo, že je to naše území a že o něj budeme bojovat. I Gudy (Gudas) svedl výborný souboj na mantinelu.

Právě Gudas ovšem zůstal při hromadné šarvátce netradičně klidný. Mluvil jste s ním o jeho častých vyloučeních z úvodních dvou duelů?

To ne, řešíme to celkově, je to o konkrétních situacích. Nechceme zbytečné fauly, které nic neřeší, ale pokud se chytnou hráči navzájem a je to fér, chceme, aby se soupeři uměli postavit.

Konečně jste proměnili přesilovku. Kolik času jste nad ní strávili?

Zaměřili jsme se na ně, cvičili jsme je i po rozbruslení. Chtěli jsme, aby si kluci zkusili něco, co jsme si kreslili. Budeme na tom pracovat dál, protože proměnit přesilovky proti top týmům je obrovský bonus.

Dá se říct, že by z týmu nyní mohla po třech utkáních spadnout určitá dávka tlaku?

Uvidíme, nebudeme předbíhat, potřebujeme se soustředit na další zápasy a musíme to směřovat k tomu, abychom byli v průběhu turnaje lepší a lepší.

A s uplynulými třemi duely jste spokojený?

Já si myslím, že hodnotit tři zápasy je předčasné. Můžeme se bavit pak o celé skupině, teď nás čekají další zápasy, na které je potřeba navazovat dalšími výkony, musíme se posouvat. Je před námi spousta práce.

Před zápasem k hráčům promluvil prezident Pavel. Ocenil jste jeho návštěvu?

Nestačil jsem do kabiny doběhnout, viděl jsem akorát odchod pana prezidenta. Proslov jsem slyšet chtěl, ale bohužel jsem neměl tu čest.