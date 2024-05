Hokejový útočník Pekař se vrací ze zámoří, bude hrát v Litvínově

„Věříme, že jeho příchod zvýší konkurenci v našich útočných řadách a že u nás rozvine svůj nesporný potenciál. Věříme, že si svým přístupem a pracovní morálkou řekne o svoji roli v našem týmu a stane se jeho stabilní součástí,“ uvedl generální ředitel Pavel Hynek.

Pekař odešel do zámoří již v roce 2015 a nejdříve působil v mládežnických a juniorských týmech. O tři roky později rodáka z Turnova draftovalo ve 4. kole Buffalo. Na začátku sezony 2020/21 hrál účastník světových šampionátů do 18 i 20 let v extralize za Liberec, pak ale opět odešel do USA. V posledním ročníku odehrál 20 utkání za Hartford v AHL a 14 utkání za Cincinnati v ECHL.

„Litvínov mi přišel jako nejlepší volba. Měl jsem dobrý pocit ze zájmu vedení i z jednání. S rodinou jsme si vyhodnotili, že to bude správné rozhodnutí. Věřím, že budu týmu přínosem,“ řekl Pekař.

Pro Litvínov je třetí posilou před další sezonou. Verva dříve angažovala slovenského reprezentačního obránce Františka Gajdoše, z první ligy se do mateřského klubu vrací útočník Josef Jícha.

„Matěj je mladý hráč, kterou má velkou motivaci ukázat, co v něm je. V zámoří nedostal prostor, tady je jen na něm, jak šanci uchopí. Věříme v jeho charakter, přístup a přímočarost. Vidíme v něm hráče, který umí dát gól a stejně tak být důrazný a nebo se i porvat, když bude potřeba,“ řekl sportovní manažer Tomáš Vrábel.