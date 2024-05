Hráči někdy znají soupeře lépe, chválil Rulík svěřence. Zacha je důležitá posila

Američané budili velký respekt. Jak moc si ceníte výhry?

Je to velká věc hlavně pro hráče, to oni byli na ledě. Měl jsem asi 350 klipů z jejich hry, věděli jsme, co od nich čekat. Chystali jsme se opravdu pečlivě, kluci odvedli skvělou práci. Pomohli jsme si přesilovkou, Američané předtím nedostali gól v oslabení. A ubránili jsme jejich přesilovku, to byl klíč k úspěchu.

Soupeře jste nepustili ani do jednoho přečíslení, ze kterých těžil ve skupině.

Na to jsme hráli, opravdu si toho vážíme. Co jsem četl, přijeli s týmem, který by měl vytvořit základ na turnaj Four Nations (utká se Kanada, USA, Švédsko a Finsko), kam nás nepozvali. O to cennější je pro nás výhra.

Co říct k výkonu Lukáše Dostála?

Vynikající. Byl připravený, mentálně odolný, neudělal jediný zbytečný pohyb. Nejsem specialista na brankáře, ale takhle na mě působil. Celkově jsme předvedli týmový výkon. Nechali jsme tam vše, bylo tam srdce, obětavost a obrovské nasazení.

Spoluhráči Dostálovi hodně pomáhali.

Američané to tam cpali zpoza branky, stříleli z rohů, čekali na šťastný odraz. Obránci celkem dobře pracovali hokejkami, soupeř se do moc vyložených šancí nedostal. A když ano, Lukáš byl ve správném úhlu.

Český brankář Lukáš Dostál v akci. (23. května 2024)

Radko Gudas se během zápasu hodně věnoval Bradymu Tkachukovi. Dostal pokyn ho bránit?

Nedostal, ale jak se znají z NHL, tak věděl, co na něj platí. Někdy hráči znají soupeře lépe než my trenéři, takže si to řeknou.

Jediný gól obstaral Pavel Zacha, je to pro něj zadostiučinění?

Nevím, musíte se zeptat jeho. Jakmile jsem byl jmenován do funkce, komunikovali jsme spolu, chtěl reprezentovat. Petr Nedvěd byl za Pavlem na podzim, já po Novém roce. Byl tam oboustranný zájem. Když přijel a svěřili jsme mu pozici prvního centra, musel cítit, že co jsme mu řekli, byla pravda. Žádné chlácholení a sliby. Je ve věku, kdy má mužstvu hodně co dát. V NHL se zlepšuje sezonu od sezony, je to pro nás strašně důležitá posila.

Vedle něj a Davida Pastrňáka jste zařadili Ondřeje Paláta. Sedlo si to?

Myslím si, že by to tak mohlo být. Tak uvidíme... Mám nějaký styl, zda do sestavy sáhnout, nebo ne. A před čtvrtfinále jsem usoudil, že to udělám.

Vyvíjí se nějak zdravotní stav Jakuba Fleka?

Ráno měl osmatřicet teplotu, takže jsme ho poslali na hotel. Nevím, jak na tom teď je, asi ho trápí nějaká viróza. Máme připravené další hráče. A do zápasů budeme nominovat jen ty stoprocentně zdravé.

V semifinále vyzvete Švédsko. Co od dosud neporaženého týmu čekáte? Těžký zápas. Přivezli do Prahy hvězdný tým, Finové s nimi vypadli v prodloužení. Chceme se každopádně připravit, abychom podali co nejlepší výkon.