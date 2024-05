Neférový systém MS? Běžně rozhoduje jeden zápas a teď už nemá cenu naříkat

Odehrajete sedm zápasů, postupem ze skupiny splníte „povinnost“ a pak to přijde. Jediné utkání, co určí, zda si země turnaj zapamatuje jako zdařilý, či neúspěšný. „Je to nespravedlivé, slabina současného systému,“ napadlo už jistě mnoho fanoušků českého hokeje. Ano, v historii světových šampionátů dlouho jedno klání nehrálo tak zásadní roli, má ale smysl formát zase překopávat?