Osudové prohry s Američany v Praze. Špaček a Kovář vzpomínají

„Stalo se to před dvaceti lety, ale na to obrovské zklamání pro celou republiku nezapomenu,“ říká Jaroslav Špaček, který do zápasu kvůli zranění nastoupit nemohl.

A vzápětí dodává: „Dneska budu sledovat, jak s nimi ve čtvrtfinále hraje syn David. Přiznávám, že mě překvapuje, jak si dosud vede. Moc mě těší a doufám, že mě bude těšit další tři zápasy.“

Jan Kovář doufá, že národní tým v čele s kapitánem Romanem Červenkou prolomí sérii nezdarů s USA na domácích šampionátech: „Všem to moc přeju. Jen se podívejte na Romana, vede si úžasně. Zaslouží si to.“