Bývalí trenéři Jelínek a Lener zhodnotí průběh hokejového mistrovství světa

Ve čtvrtek ve 20:20 čeká české reprezentanty klíčový zápas sezony. V boji o semifinále se postaví výběru USA. Obzvlášť před domácím publikem je to buď a nebo. Vstupenka do vytouženého boje o medaile, nebo předčasné a hořké ukončení slibně rozjetého šampionátu. Jak se postavit náročnému soupeři ze zámoří a na co bychom i u televizních obrazovek měli být připraveni? Dnešními hosty Zakázaného uvolnění budou bývalí hokejoví trenéři se zkušenostmi z reprezentace i z NHL. V 11:00 startuje přímý přenos se Slavomírem Lenerem a Marianem Jelínkem.