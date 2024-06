Edmonton odvrátil druhý mečbol Floridy, McDavid přepisuje historii NHL

Klíčovou roli ve druhém finálovém úspěchu Edmontonu, který tak v úterý neumožnil Floridě slavit zisk Stanley Cupu před svými fanoušky, sehrály speciální formace. Zařídily čtyři z pěti branek kanadského celku. Jednou udeřil při hře v oslabení, dvakrát trestal faul soupeře a nakonec skóroval do prázdné klece.

Střelecký výčet páté partie o stříbrný pohár v ročníku NHL 2024 odstartoval útočník Oilers Connor Brown, jenž v šesté minutě ujel v oslabení a kličkou do bekhendu si vychutnal Sergeje Bobrovského.

Druhé dějství hosté odstartovali přesilovkou a pouhé dvě sekundy před jejím vypršením se po střele obránce Evana Boucharda tečí na brankovišti prosadil kanonýr Zach Hyman. V letošních bojích o Stanley Cup zaznamenal již 15. trefu a platí za suverénně nejlepšího střelce, na druhé příčce jsou s deseti zásahy seřazeni tři borci (Wyatt Johnston z vyřazeného Dallasu, spoluhráč Leon Draisaitl a floridský Carter Verhaeghe).

Svůj první bod večera bral za asistenci Connor McDavid, jenž na sebe ještě více upozornil v 25. minutě. V útočném pásmu si převzal puk od bojovníka Warrena Foegelea a z ostrého úhlu propasíroval puk za Bobrovského potřetí. Ruský gólman, jenž při úvodních třech finálových výhrách Panthers platil vždy za rozdílového hráče svých barev, tak stejně jako při předchozí partii ztratil své kouzlo.

Domácí fanoušky poprvé rozjásal až v 27. minutě Matthew Tkachuk, jenž přesnou střelou pod horní tyč trestal hrubku v rozehrávce soupeře. V 32. minutě ovšem předvedl geniální akci McDavid. Při početní převaze způsobem sobě vlastním zatáhl puk do útočného pásma, když z bránících soupeřů udělal statické kužely a předložil na brankovišti puk veteránovi Coreymu Perrymu. Ten se z bezprostřední blízkosti Bobrovského nemýlil a Edmonton tak opět vedl o tři branky.

Poslední slovo v gólově bohaté druhé třetině si však vzal domácí Evan Rodrigues. Jen o 14 vteřin později po McDavidově slalomu uplatnil důraz na brankovišti a i díky nešťastnému odrazu od bránícího Darnella Nurse dostal puk do sítě.

Historie bodování v play off 1. Gretzky (Edmonton), 1884/85 - 47 bodů 2. Lemieux (Pittsburgh), 1990/91 - 44 bodů 3. Gretzky (Edmonton), 1987/88 - 43 bodů 4. McDavid (Edmonton), 2023/24 - 42 bodů 5. Gretzky (Los Angeles), 1992/93 - 40 bodů 6. Gretzky (Edmonton), 1982/83 - 38 bodů

Dotahující se Florida měla střeleckou převahu a za svou snahu byla v 45. minutě odměněna třetí trefou. Oilers se nedokázali vymanit z obranného pásma a švédský bek Oliver Ekman-Larsson je trestal přesnou ranou z levého kruhu. V 52. minutě byl aktivní Tkachuk již blízko vyrovnání na 4:4, Stuart Skinner ale Edmonton podržel. Následné vyloučení obránce Panthers Dmitrije Kulikova pomohlo ukrojit z časomíry další dvě minuty.

Při závěrečné snaze domácích hrou bez brankáře nejprve nastřelil Mattias Janmark tyč prázdné klece, v další těsné situaci Tkachuk v leže odpaloval puk na brankové čáře. Na následné zakončení McDavida již ale byla obrana Floridy krátká, kapitán Edmontonu uzavřel výsledek na 5:3 a zaznamenal svůj čtvrtý bod večera (2+2). Suverénní lídr produktivity letošních vyřazovacích bojů se tak zlepšil na 42 zápisů (8+34) z 23 startů.

V předešlé čtvrté finálové bitvě díky čtyřem bodům (1+3) přepsal rekord svého předchůdce v Edmontonu Waynea Gretzkého v počtu přihrávek za jedno play off. Čtyřbodovým výkonem ze zápasu číslo pět pro změnu přeskočil bodové součty slavné „99“ z ročníků 1982/83 (38 bodů za Edmonton) a 1992/93 (40 bodů za Los Angeles). S aktuálními 42 zápisy tak McDavid předvedl již čtvrtý nejlepší bodový výkon v historii play off NHL. Lepší jsou jen zápisy Maria Lemieuxe z ročníku 1991 (44 bodů za Pittsburgh) a Gretzkého z let 1988 (43 bodů za Edmonton) a 1985 (47 bodů za Edmonton).

Výsledky