Kvízový speciál. Poradí si lovci Vševěd, Kalkulátor a Lišák i s hokejem?

Zejména Jiří Martínek alias Doktor Vševěd působil vyloženě jako sportovní encyklopedie. „47, 49, pak dlouhá pauza, 72, 76, 77, 85, 96, pak zlatý hattrick 99, 2000, 2001, 2005 a 2010,“ bezchybně vysázel všechny letopočty, kdy byli Češi na MS zlatí.

Do studia dorazili i obávaní lovci Jakub Kvášovský (Kalkulátor) a Václav Slabyhoudek (Pan Lišák). I oni se ukázali jako zkušení hokejoví fanoušci.

„Táta furt poslouchal S mikrofonem za hokejem a já jsem na konci osmdesátek začal fandit Kladnu. Drží mě to doteď, i když teď je to teda fandění dost na prd,“ vzpomínal Kalkulátor, který viděl bruslit Jaromíra Jágra už jako mladíka. Silné hokejové vzpomínky má také mladší Lišák. „Sezona 08/09, kdy vlastně Karlovy Vary úplně nečekaně vyhrály titul, jsem chodil pravidelně na zápasy v play off i na finále, to bylo něco úžasnýho.“

Kalkulátor si hokejové fanouškovství nejvíc užíval na vysoké škole. „V televizní místnosti na koleji jsme se scházeli v obrovským počtu a fandili, každý k tomu přidal nějaký kecy blbý, že jo, takže tam to bylo skvělý.“ Dnes už musí koukat sám. „Moje děcka to moc nezajímá, ženu už vůbec ne,“ popsal smířeně svůj přechod k fandění z obýváku.

Ke sportovnímu fandění, ať už z obýváku nebo na tribuně, často patří i nevybíravý slovník. Potvrzuje to i na první pohled zamlklý slušňák Pan Lišák. Ani on se totiž často neudrží.

„Nadávám i sprostě. Když je nějaká nespravedlnost a podobně, tak to dokážu velice, velice sprostě okomentovat,“ prozradil. Je jasné, že s emocemi nešetří ani Kalkulátor. „Když dáme gól, zařvu tak, že probudím rodinu, takže pak nadávají, i nějaká ta vulgarita občas vylítne,“ přiznal se.

Diskuze se vzhledem k obsazení pochopitelně musela stočit i k populárnímu vědomostnímu pořadu, který z hostu udělal známé tváře. Řeč přišla třeba na zákulisní pravidla. Třeba jestli může dojít k situaci, kdy proti lovci nastoupí jeho známý.

„Už se mi stalo, že tam byl třeba kluk, kterému jsem oponoval diplomku, tak proti mně hrát nemohl,“ popsal Doktor Vševěd. Snahy o navázání známosti až po natáčení ale podle Kalkulátora výjimečné nejsou. „Mám nějaké žádosti o přátelství, třeba na Facebooku mi tam skáčou,“ upřesnil. Dodal ale, že je nepřijímá. „Facebook na nic jiného než na přihlašování se na tenis a na kvízy nepoužívám,“ vysvětlil a nazval se outsiderem ve využívání sociálních sítí.

