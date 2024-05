David: Dres z Nagana mi žena vyhodila. A s kým hrál hokej pěvec Plachetka?

Část hymny Správnej tým si David dokonce střihl přímo ve studiu Zakázaného uvolnění.

Před zraky celé země s hokejisty zpíval i operní pěvec Adam Plachetka. Jeho provedení národní hymny zahajovalo první zápas domácího týmu na probíhajícím mistrovství světa.

Trému prý Plachetka necítí, měl ale strach, že vystoupení nestihne. „Starší dcerka zrovna ten den slavila narozeniny se spolužáky a spurtovali jsme zpátky do O 2 arény přes policejní zátarasy, abychom se dostali včas.“

Radost z vystoupení před sportovně naladěným publikem si během kariéry mnohokrát vyzkoušeli oba hosté. Vzhledem k rozdílné povaze hudby se ale zásadně rozchází jejich vztah k masovému „doprovodu“. Zatímco Plachetka se při vážném podání hymny musí hlídat, aby se nenechal hlasy z tribun strhnout, David si je užívá. „My popíkáři naopak potřebujeme ten dav,“ vysvětloval rozdíl mezi svými songy a klasickou hudbou.

Hosty pořadu Zakázané uvolnění byli zpěvák a skladatel Michal David (vlevo) a operní pěvec Adam Plachetka.

Zpívající publikum se Davidovi prý hodí nejen při refrénech, ale podrží ho, i když zapomene text.

Na co se zpěvákovi zapomenout naopak vyloženě nevyplatilo, byl věnovaný dres z Nagana. Po slavném turnaji mu ho podepsaly všechny hvězdy národního týmu. „Já jsem si ten dres dal do igelitovýho pytlíku a dal jsem ho doma do regálu u schodů z garáže. Manželka Marcela to tam jednou jako uklízela, takže i ten dres uklidila nadobro,“ vzpomíná na tragédii, kterou paní Davidová později obrečela.

Zpěvák a skladatel na Nagano přesto nedá dopustit. Všudypřítomná euforie doprovázená jeho písničkami mu výrazně přidala na popularitě. Právě od roku 1998 má proto k hokeji blízko.

Vztah k hokeji má i pěvec Plachetka, a to už od mládí. Kdysi ho hrával a dokonce sdílel kabinu s budoucí hvězdou. „Třicet let jsme se neviděli, ale někdo někde dal fotku, kde jsme v jednom týmu Slavie jako děti s Romanem Červenkou.“

Michala Davida kromě hokeje baví také tenis, který si dodnes rád zahraje. Za šikovného hráče se ale nepovažuje. Na kurtu prý pokořil pouze Karla Šípa.

Co v pořadu také zaznělo?

V dalších dílech pořadu promluví například legendární brankář Dominik Hašek. V premiéře moderátor Martin Moravec vyzpovídal hvězdnou sestavu ve složení Zdeněk Pohlreich, Libor Bouček, Jakub Voráček; následně se sešla rodina Gudasových a naposledy vyprávěly své zážitky z mužského hokejového světa novinářky Jana Niklová, Tereza Kubíčková a Barbora Žehanová.

