Pohlreich, Bouček a Voráček nejen o hokeji: V hospodách přibude expertů

Voráček s očekáváním vyhlíží nejen hokejový turnaj. Věří, že domácí mistrovství světa může spojovat národ, který v posledních letech rozdělovalo jedno téma za druhým. „Strašně mi to ve společnosti chybí a doufejme, že to bude se šťastným koncem,“ prohlásil.

Hosté Zakázaného uvolnění se shodli, že s úvodním buly nejen v tuzemských obývácích a restauracích přibude „expertů“. Na jednoho takového, ze své kulinářské branže, zavzpomínal Zdeněk Pohlreich: „Já jsem ho pozval k nám do kuchyně, aby tam klukům, který makají 14 hodin, přišel ukázat ten svůj recept opsaný z dámského časopisu.“ Hokejistům naopak vyjádřil obdiv. „Je to fakt těžkej sport. Je plný takových těch drobných skills a dovedností. Normální člověk si to z toho gauče vůbec není schopnej srovnat v hlavě.“

Přesah české lidové expertízy do mnohých odvětví z vlastní zkušenosti potvrdil i Bouček, který hovořil také o tom, že je důležité mít v hlavě, co dělat po kariéře. „Je to časově omezený. Nejde to na nejvyšší úrovni dělat celej život. Člověk musí myslet na to, že to jednoho dne skončí.“

Jakub Voráček (na snímku vlevo), Libor Bouček a Zdeněk Pohlreich byli prvními hosty moderátora Martina Moravce v pořadu Zakázané uvolnění.

S koncem má čerstvé zkušenosti Voráček, jemuž se podařilo přestoupit do role televizního experta. Takové napětí jako na ledě ale ve studiu nezažije. „Když v pětadvaceti dostanete céčko na prsa na domácí mistrovství světa, tak ten tlak tam je opravdu velkej,“ zavzpomínal na šampionát před devíti lety.

Hosté vedle Voráčka potvrdili, že jsou fanoušky, ale jaké jsou jejich hráčské schopnosti?

Krátká ukázka hokejových kvalit kuchaře Pohlreicha byla pro bývalého reprezentačního kapitána příjemným překvapením. „Jako podle toho, jak ses vyjadřoval, jsem to čekal daleko horší.“ Záběry Boučka na ledě se produkci dohledat nepodařilo, což moderátorovi nevadilo. „Řekl bych, že to není publikovatelné na tak seriózní platformě, jako je iDNES,“ glosoval Bouček.

V dalších dílech pořadu, který představí hokejový svět z neobvyklé perspektivy, se před kamerami sejde například početná hokejová rodina někdejšího obránce Lea Gudase, jehož syn Radko bude hrát za reprezentaci v Praze na mistrovství světa a dcera Karolina se provdala za brankáře Michala Neuvirtha. O spojení hokeje a hudby zase promluví operní pěvec Adam Plachetka a zpěvák Michal David.

