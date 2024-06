Scénáře pro hokejové Ústí: druhá liga či restart jako v Chomutově

Nemaluje vzdušné zámky jako jeho předchůdce Mikael Agateljan. Podnikatel a televizní kameraman Pavel Šíma se snaží s kolegy aspoň částečně zalátat dluhy a otevřeně říká: „Pokud nám město nepřiklepne druhou část dotace, budeme muset do krajské ligy a jít cestou restartu podobně jako v Chomutově.“

Šíma je jedním ze tří šéfů spolku, kteří zachraňují ústecký hokej. Spolu s ním Lukáš Vobecký jako předseda a kouč Miroslav Kanis zodpovědný za sportovní stránku.

Vy jste s Agateljanem ještě spolupracovali. Jak to vzniklo?

Máme k hokeji dlouhodobě blízko, a když jsme k tomu čichli, rozhodli jsme se klub zachránit. Od ledna jsme mu pomáhali, ale viděli jsme, že sezona skončí větším minusem. Museli jsme počkat, až dojde k nenaplnění slibů bývalého majitele. Dostal podmínky, za jakých pokračovat dál, ty nesplnil. Pak jsme mohli oficiálně uzavřít smlouvu s mládeží o podání přihlášky na druhou ligu. A tu jsme odeslali pod názvem HC Slovan Ústečtí Lvi.

Jaká je situace měsíc poté, co jste po Agateljanovi převzali klub?

Začali jsme skládat kádr, podařilo se nám vyrovnat část dluhu, asi třetinu. Oslovit sponzory tak, aby tady druhá liga mohla fungovat, podali jsme do ní přihlášku. Další věci závisejí na tom, jak se vyjádří město ohledně nevyúčtované první části dotace. My panu Agateljanovi nabídli, že mu s vyúčtováním pomůžeme, ale bylo nám řečeno, že to je věc, kterou neovlivníme, že to má ve svých rukách a nemáme do toho zasahovat.

Kolik dluží ústecký hokej?

Celkově to bylo asi 2,8 milionu, ale podařilo se nám nějaké závazky dořešit tak, že jsme to snížili zhruba o tu třetinu. Vyrovnali jsme dluhy aspoň hráčům, kteří u nás budou dál hrát. Co se týká nehokejových subjektů, tam bude nějaká dohoda, budeme se jim snažit navýšit služby, dát jim nějaký marketingový prostor. Ale tím, že jsme jiný spolek, nemůžeme nehokejové závazky uhrazovat. A naopak společnost, která dluhy vytvořila, ani nemá jednatele, nedá se tedy s věřiteli jednat o vypořádání.

A s čím půjdete na město?

Chceme ukázat, že jsme učinili nějaké kroky, že jsme narovnali určité vztahy, které tu byly. Chceme s fanoušky udělat pozitivní vlnu, že tomu všichni chtějí pomoct. My nejsme žádní mecenáši. Máme nějaké zkušenosti a kontakty, něčemu rozumíme. A buď se tady všichni spojíme, doopravdy celé Ústí, a zachráníme hokej, nebo bohužel budeme muset začít nějakým restartem z krajské ligy, jako to bylo třeba v Chomutově.

Co dluhy vůči hráčům, kteří za Ústecké Lvy nebudou nastupovat?

V první řadě jsme se vyrovnali s hráči, kteří tady budou, aby mohl fungovat klub. Teď budeme čekat, jak to dopadne s městem. Na základě toho se vyrovnáme s hokejovými závazky na svazu a hráči, kteří s námi nebudou pokračovat.

Pak by se odblokovaly přestupy, které máte zastavené?

Ano, na svazu je dluh kolem 130 tisíc korun a jeho podmínka je, že je musíme uhradit nebo aspoň mít splátkový kalendář se všemi hráči, kterým dlužíme. Pak budeme moct hrát druhou ligu. Zatím nemůžeme ani zaregistrovat smlouvy.

Jak komunikujete s městem?

Zastupitelstvo je 17. června, předtím máme schůzku s primátorem. Asi budou chtít vidět naše výsledky, nějaké jistoty. Pak se uvidí, jak se rada města k druhé části dotace postaví.

Bez ní bude jen krajská liga?

Pokud by ji zamítli ve stoprocentní výši, v našich silách není, abychom 1,5 milionu, což má být druhá půlka dotace, do konce roku nahradili. Museli bychom do krajské ligy s tím, že bychom se dohodli s hráči, kteří by do toho s námi šli. Sponzory nějaké máme, na krajskou ligu by rozpočet byl dostatečný. Ale brali bychom to jako přípravu na další sezonu, v níž bychom se chtěli vrátit do druhé ligy. Jsou to zatím zadní vrátka.

Jaký máte rozpočet?

Na druhou ligu sedm milionů, na kompletní fungování áčka, zázemí, platy hráčů. Realizační tým zatím funguje bezplatně, když se zadaří, můžeme to řešit v další sezoně.

Trenérem zůstává Miroslav Kanis?

Ano, budou mu pomáhat Milan Buďa a Jaroslav Linet. Bohužel s Jardou Roubíkem jsme se zatím nedohodli na finanční stránce, dojíždí z Prahy, má vyšší náklady, což chápeme. Byla i snaha zapojit ho do práce s mládeží, zatím se to nepovedlo doladit. Pokud se povede navýšit rozpočet, rádi Jardu uvítáme.

Jste zachránci ústeckého hokeje?

Vobecký: Zachránci nejsme, je to o nás všech, kdo chtějí pomoct. Z aukce dresů se získalo necelých 48 tisíc korun, musím fanouškům poděkovat, peníze šly na umoření dluhů. Máme transparentní účet, i tam nám příznivci pomáhají.

Hokejová 2. liga Slovan Ústí - Piráti Chomutov, únor 2024. Slovan Ústí před svým kotlem.

Jak jste si rozdělili kompetence?

Vobecký: Jsme všichni tři na stejné úrovni, já si vytáhl nejkratší sirku a jsem předseda. O sport se stará Míra, my o marketing a finance.

A co jinak děláte?

Šíma: Já 25 let podnikám, kameramanem České televize jsem spíš pro zábavu. Byl jsem sponzorem hokeje, sám ho hraji. Není tajemství, že Lukáš má na starosti fotbal v Neštěmicích, ví, jak se pohybovat ve sportu, jak fungují dotace. Vím, že je tady zdravé jádro ohledně hráčů, zázemí, trenérů. A nabyl jsem dojmu, že když se to uchopí za správný konec, může hokej v Ústí fungovat. Jen mu musíme vrátit důvěru.