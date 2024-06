Otevřená válka na největším soudu? Čelíme bossingu, stěžují si úředníci

„Základní prů*er tohoto soudu je paní Machyánová,“ říká bez servítek protokolující úřednice z Městského soudu v Praze. Její kolegové přikyvují. Autor článku hovořil pod příslibem anonymity se čtveřicí stávajících zaměstnanců a jednou bývalou pracovnicí. Jejich totožnost redakce iDNES.cz zná.

Ludmila Machyánová, o které je řeč, měla začínat před lety jako řadová zapisovatelka, pak se z ní stala dozorčí úřednice na civilním úseku a po kariérním žebříčku nakonec vyšplhala až na místo zástupkyně šéfa správy městského soudu. Zajímavé je, že se jí obávají také zaměstnanci, kteří se s ní nikdy osobně nesetkali.

Zástupkyně ředitele správy soudu Ludmila Machyánová (vlevo) na podatelně v den stávky (29. května 2024)

„Je to taková paní Columbová. Vyhrožuje přes e-maily a telefonáty. Místo pozdravu začne rovnou řvát. Udržuje si kolem sebe atmosféru strachu. Aniž by věděla, co kdo chce, rovnou zvýší hlas,“ říká dlouholetá vedoucí trestní kanceláře, která dala zkraje letošního roku na soudu výpověď.

Bossing Typ šikany na pracovišti, které se dopouští na svém podřízeném nadřízený pracovník. Za šikanu (bossing, z angl. boss – „nadřízený, šéf“) může být považováno: přehnané kontrolování plnění povinností či docházky,

neschválení dovolené,

arogantní chování,

slovní urážky,

nedocenění práce či častá a neoprávněná kritika,

zesměšňování před kolegy apod. zdroj: Národní zdravotnický informační portál

Popisované chování nadřízené k podřízeným by přitom bylo v rozporu s Etickým kodexem zaměstnanců Městského soudu v Praze, kde se uvádí, že „zaměstnanec jedná s ostatními spolupracovníky korektně, slušně a zdvořile“.

Podle informací iDNES.cz existuje dokonce nahrávka, na které je nevybíravé jednání Ludmily Machyánové vůči kolegům zachyceno. Pracovníci soudu však nechtějí záznam v tuto chvíli zveřejňovat.

„Obraťte se na tiskového mluvčího,“ ukončila po několika sekundách telefonát kritizovaná zástupkyně šéfa správy soudu. K nařčení podřízených se nevyjádřila, nenechala si položit ani jednu otázku.

„O žádných stížnostech na paní Machyánovou nevím. Je přísná, ale že by někoho šikanovala, to jsem si nevšiml,“ zastává se ženy její přímý nadřízený, ředitel správy soudu, Michael Mrzkoš.

Stávkující bez odměn?

Pod zástupkyni Machyánovou spadá na městském soudu mimo jiné podatelna a infocentrum. Zatímco na mnoha soudech v zemi byla minulou středu kvůli stávce administrativních pracovníků tato pracoviště zavřená, ve Spálené ulici v centru metropole to neplatilo. „Fungujeme. Jsme v plném provozu,“ oznámila štábu iDNES.tv v den stávky přímo na podatelně Machyánová.

29. května 2024

„Slyšeli jsme, že jim řekla, že jakmile se někdo bude účastnit stávky, tak se má rozloučit s odměnami,“ říká vyšší soudní úřednice, která má kancelář ve stejné budově.

„Přišla k nám paní z infocentra. Ptali jsme se jí, jestli půjdou do stávky, a ona říkala, že má tu práci ráda, a že by velmi nerada… že ví, jak dokáže být paní Machyánová nepříjemná, jak by jim to tam znepříjemnila, kdyby pracovnice do stávky šly – že prý na osobní odměny a ohodnocení můžou zapomenout,“ líčí její kolegyně.

Takové jednání by podle odborů bylo v rozporu se zákonem. Zaměstnavatel totiž nemůže použít vůči stávkujícím zaměstnancům žádný pracovněprávní postih, tedy ani finanční.

„Pokud by se na nás obrátili, asi by se tím náš odborový svaz zabýval, ale nevím, jestli na tomto soudu mají odbory. Pokud je nemají, tak pochybuji, že bychom jim mohli nějak pomoci. V takovém případě by si měli v první řadě odbory založit,“ řekla iDNES.cz předsedkyně Odborového svazu justice Anna Pospíšilová.

Lidé z trestního úseku popisují, že kvůli obavě z odvety za účast ve stávce byli u místopředsedy soudu Michala Roubíčka. „Řekl nám, že si dokáže tato slova z úst paní Machyánové představit, nicméně on ručí za to, že se nic takového nestane, že by to bylo protiústavní,“ uvedla protokolující úřednice. „Spousta lidí je už zdeptaná. Jsou v takovém napětí, že stačí málo. Říkají: jestli je tohle pravda, tak dáváme výpověď. Potřebujeme zabezpečit rodiny a sáhnutí na odměny je hodně za hranou.“

„Smějí se nám do obličeje“

„Je to otevřená válka. Chovají se k nám nepřátelsky, arogantně, přezíravě,“ pokračují zaměstnanci. Podle nich to začalo po plošných škrtech ve státní správě v souvislosti s krizí vyvolanou válkou na Ukrajině.

„Velice slušně jsme tehdy požádali vedení o schůzku. S ohledem na naše mizerné platy jsme chtěli projednat možnost nějakých benefitů, kterými by se dala situace vylepšit. Zda by k tomu mohly posloužit například peníze z fondu kulturních a sociálních potřeb,“ říká pracovnice soudu.

„Když jsme se po těch penězích začali ptát, protože nás zajímalo, kde jsou, dostal vzápětí každý zaměstnanec v benefitech osm tisíc korun. Kde byly ty peníze do té doby?“ klade si nahlas otázku vyšší soudní úřednice, a dodává: „No, a od té chvíle začali být docela agresivní.“ Upřesňuje, že množným číslem myslí Ludmilu Machyánovou a ředitele správy Michaela Mrzkoše.

„Já opravdu o žádných stížnostech nevím. Nikdo mi nikdy nic neřekl, ani na magistru Machyánovou. Slyším to od vás poprvé,“ brání se šéf správy soudu Mrzkoš.

Ředitel správy Městského soudu v Praze Michael Mrzkoš

Úředníci upozorňují třeba na to, že městský soud vlastní dva rekreační objekty, do kterých prý proudí statisíce korun. Údajně kolem milionu spolkla například oprava čističky odpadních vod v jednom z nich.

„Nechápeme, proč soud tyto objekty drží, proč je neprodá. Pan Mrzkoš nám sdělil, že nemůžeme mluvit za všechny zaměstnance, protože většina pracovníků ta rekreační zařízení využívá. Ať si to vyřešíme mezi sebou,“ vypráví úřednice.

Jak řešit šikanu na pracovišti? Sesbírejte si co nejvíce důkazů a zajistěte si svědecké výpovědi spolupracovníků. Najděte si spojence. Zapisujte si všechny konflikty do pracovního deníku.

Proberte situaci se svými nejbližšími – rodina, kamarádi. Nebojte se navštívit psychologa nebo odborného kouče, který vám dá tipy, jak se účinně bránit.

Podejte stížnost zaměstnavateli s jasným požadavkem prošetření dle § 276 odst. 9 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce.

Můžete podat také podnět na oblastní inspektorát práce. Popište, kdo Vás šikanuje a jak přesně (co dělá). Navrhněte nebo přímo přiložte důkazy (např. e-maily nebo nahrávky) a označte svědky, kteří mohou šikanu potvrdit (např. kolegové z práce, včetně bývalých, nebo klienti zaměstnavatele). zdroj: bezpecnostprace.info, ochrance.cz

Připravila proto anketu pro všechny pracovníky soudu, zda do těchto objektů jezdí nebo plánují jet. „Osmdesát procent se vyjádřilo, že tam nikdy jet nechtějí,“ přibližuje výsledek.

„Kolega rozeslal anketní otázku prostřednictvím e-mailu celému soudu. Uběhlo deset sekund a volala Machyánová. Telefon měl na hlasitý odposlech, byla jsem u toho. Řekla mu, že jestli má málo práce, tak mu klidně nějakou přidá,“ popisuje chování nadřízené.

„Pořád slyšíme, že na nic nejsou peníze, ale pak se tady udělá vánoční večírek za půl milionu, který nikdo nechtěl,“ říká úřednice. „Každý dobře míněný dotaz třeba ohledně hospodaření je zparodován, vysmíván. Vyloženě se nám smějí do obličeje,“ nelíbí se jejímu kolegovi.

Zaměstnanci jsou přesvědčeni, že jejich ponižování, zesměšňování, přehnaná kontrola docházky nebo zpřísněný dohled nad prací v režimu home office může souviset i s tím, že se začali zajímat o účelnost a transparentnost vynakládaných peněz, se kterými správa soudu hospodaří.

„V registru smluv jsem si našla smlouvy, které pan Mrzkoš uzavíral v poslední době. Jedna byla uzavřená se společností Media Network, kterou zastupuje pan Ivo Hartman. Má zajišťovat jakousi náborovou kampaň pro městský soud za čtvrt milionu. Podívala jsem se na otevřený facebookový profil pana Mrzkoše a pan Ivo Hartman je jeho kamarád. Takto by to vůbec fungovat nemělo. Tyhle věci by měly být transparentní,“ myslí si mladá úřednice.

„Pana Hartmana znám z minulé práce, kdy jsme spolu působili na ministerstvu spravedlnosti. Přátelé nejsme. Na Facebooku ano. Nějakou smlouvu jsem s jeho společností podepsal, jde o nějakou personální spolupráci, inzerci. Podrobnosti teď nevím. Jsem na dovolené, nemám k tomu podklady,“ říká Mrzkoš.

K tomu, zda se tato investice vyplatila a díky náborové kampani za statisíce korun přišli na soud noví zaměstnanci, dodává, že hodnocení je zatím předčasné. „Smlouvu jsme uzavřeli před několika měsíci a je to na dobu mnohem delší, takže efekt se dá zatím těžko předvídat,“ hájí zakázku.

Kdyby sem postavili trpaslíka...

„Pan Mrzkoš velice rád opakuje, že pracovat pro městský soud je prestiž, benefit sám o sobě, a my si toho nevážíme. Tvrdí, že nechápe, na co si stěžujeme,“ pokračují zaměstnanci.

„Proč nám pořád něčím škodí? Dělají všechno pro to, aby odešli další lidé. Tady už zůstáváme jen my – ‚srdcaři‘, kteří tu práci děláme rádi. Ale i nám podrážejí nohy. Pro někoho to může být maličkost, ale když se to nakupí dohromady...,“ odmlčí se zklamaně úřednice.

Sídlo Městského soudu v Praze ve Spálené ulici

„Chtějí vymačkat z člověka, co nejvíc jde – za co nejmíň peněz. Ale hlavně ho pořád držet v napětí, ve strachu. Kdyby dali doprostřed soudu malého trpaslíka jako dekoraci, tak všichni budou okolo chodit, našlapovat, co se děje, jestli je to nějaká kamera nebo odposlech, co to zjišťuje... taková je tady atmosféra,“ líčí její kolegyně.

Od ledna podle zaměstnanců odešlo ze soudu přes dvacet jejich kolegů. V kancelářích se například kupí nepřepsaná cédéčka se záznamy ze soudních síní. Protokolující úřednice je proto podle svých slov přepisují i po večerech nebo o víkendu doma.

„Měli by nás nosit na rukou, chovat se k nám slušně, a ne, že budou kontrolovat, že někdo přijde do práce o dvě minuty později,“ říká bývalá pracovnice.

Na trestním úseku městského soudu prý chybí polovina protokolujících úřednic. „Mělo by jich tady být 27. Je jich 13 a z toho ještě dvě k poslednímu červnu odcházejí, takže jich bude 11,“ vypočítává kolegyně.

„O tom, že lidé odcházejí, vím. Například proto, že mají jinou představu o platu. Ale že by to bylo v souvislosti s chováním třeba paní magistry Machyánové, to od vás slyším poprvé,“ reagoval šéf správy soudu Mrzkoš.

Ať to ministerstvo prověří, říká šéf správy

Nespokojení zaměstnanci se shodují se v tom, že na Vrchním soudu v Praze nebo na obvodních soudech je pracovní atmosféra i vztahy mezi úředníky a vedením správy mnohem lepší.

„Na poradě jsme vytáhli inzerát s tím, jaké benefity nabízejí zaměstnancům na Vrchním soudu v Praze, tam je to úplně něco jiného. Pan Mrzkoš nám řekl: Tak si běžte všichni na vrchní soud, odejděte,“ popisuje úřednice. „To vypovídá o tom, jak si nás neváží. Dávají nám najevo, že jsme všichni nahraditelní,“ doplňuje její kolega.

„Soudci se staví za nás, ale s nimi se – jak jsem slyšela – baví pan Mrzkoš stejně jako s námi, stejně přezíravě, stejně arogantně. Stylem, to se nějak udělá,“ pokračuje úřednice.

„Je paradoxní, že za této tristní situace naprostého personálního podhodnocení to vedení pořád nechce jakoby vidět. Přitom mohou napsat ministerstvu – vyhlašujeme stop stav, budeme rušit jednání, protože na to nejsou kapacity. Ale zdá se, že vedení chce stále vypadat v očích ministerstva hezky – že městský soud pořád jede, i kdyby se dělo, nevím co. To je paradox, protože se pořád nakládá na lidi, kteří tady zůstali, a je jenom otázkou času, kdy odejdou,“ zlobí se úředník.

„Paní předsedkyně (Městského soudu v Praze Jaroslava) Pokorná chce pořád vypadat jako hvězda, která nemá sebemenší problém, která má nejlíp fungující soud z celé republiky,“ myslí si bývalá vedoucí jedné z trestních kanceláří.

Nespokojení pracovníci tvrdí, že se kvůli šikaně opakovaně obraceli na nejvyšší vedení soudu, ale situace se nijak nezměnila.

„Před měsícem jsme se ptali místopředsedy pro trestní úsek pana (Michala) Roubíčka, jak to vidí s paní Machyánovou, že nám velice znepříjemňuje život. Načež nám pan doktor Roubíček řekl, že budou přijata nějaká opatření vůči paní Machyánové. Od té doby se nic nestalo,“ tvrdí protokolující úřednice.

„Asi před dvěma týdny jsme měli poradu s paní předsedkyní Pokornou, kde jsme znovu upozorňovali na to, jestli si je vědoma té napjaté situace mezi námi jako administrativou, panem Mrzkošem a paní Machyánovou, a ona řekla, že si toho je vědoma... ale úplně to vyšumělo,“ doplňuje její kolegyně.

Redakce iDNES.cz žádala o vyjádření předsedkyni soudu, zmíněného místopředsedu i mluvčí soudu. Na zaslané dotazy zatím neodpověděli.

Situaci ohledně údajného bossingu by mohlo na pracovišti městského soudu prověřit například ministerstvo spravedlnosti nebo oblastní inspektorát práce. Šéf správy soudu by to podle svých slov uvítal.

„To bychom byli velice rádi. Protože pokud někdo něco povídá a ví to akorát novináři, my to například vůbec nevíme, tak ať to ministerstvo prověří. Já budu jenom rád,“ uzavírá Michael Mrzkoš.

