Po 20 letech s trenérem. Jágr už se chystá na poslední sezonu v Kladně

V posledních dvou sezonách totiž odehrál vždy jen omezený počet utkání a přípravu i s ohledem na manažerské povinnost zanedbával.

„Poslední tři čtyři roky se mi sezona hodně kouskovala a já jsem odehrál maximálně deset dvacet zápasů a začínal jsem trénovat v listopadu, v prosinci. A hrát jsem začínal třeba v únoru. Nebyl jsem v absolutně žádné kondici a měl jsem nadváhu. Možná i sám sobě si chci dokázat, jestli je vůbec možné v mých letech, když tomu věnuji trochu více času a pokusím se trénovat jako v době, kdy jsem hrál v NHL, jestli jsem schopný hrát na lepší úrovni. Nebo jestli je to úplně jedno, protože věk nezastavíš,“ řekl Jágr na tiskové konferenci, na které představil pokračování projektu Noc s legendou.

Setkání s fanoušky se uskuteční 8. září v pražském Foru Karlín a termín si Jágr s producentem Petrem Větrovským zvolili záměrně bezprostředně před startem extraligy.

„Oproti minulým letům jsem si po sezoně nedal skoro žádné volno, i když bylo mistrovství světa a jako jeho ambasador jsem měl spoustu povinností. I tak jsem si po 20 letech vzal kondičního trenéra a začal jsem intenzivněji trénovat. I pro něj je to nezvyk. Ani on neví, jak moje tělo bude na určité věci reagovat. Ale začali jsme a myslím si, že to jde správným směrem,“ řekl Jágr.

Jaromír Jágr na tiskové konferenci

Naplno začal olympijský vítěz, dvojnásobný mistr světa a dvojnásobný vítěz Stanley Cupu trénovat i proto, aby si v budoucnosti nevyčítal, že neudělal maximum. „Věřím, že je úplně jedno, kolik ti je let, ale měl bys pokoušet limity, kam tě tělo pustí. To, že to někdo neudělal předtím, neznamená, že to nejde,“ podotkl Jágr, který by měl s týmem nastoupit 25. července na led.

Zatím se podle svých slov cítí dobře. „Nemám absolutně problém. To je podle mě dar, který jsem dostal od boha, že moje tělo se neunaví. Kdybych chtěl trénovat pět šest hodin, tak můžu. Nevím, zda mi to pomůže, možná by to bylo moc, ale nemám s tím problém,“ řekl nejlepší český hokejista historie, který byl v průběhu letošního MS uveden do Síně slávy Mezinárodní hokejové federace a v únoru v Pittsburghu vyvěsili jeho dres pod strop haly.

K nadcházející sezoně Jágr uvedl, že bude určitě poslední v dresu Kladna. „Na Kladně bude stoprocentně moje poslední sezona,“ řekl. Zda by ale poté mohl hrát někde jinde, nechtěl specifikovat. Nyní se ale stále věnuje i manažerské činnosti u Rytířů. „Náš cíl je samozřejmě vyhrát titul, jako mají všichni. Co se týká manažerské práce, tak spoustu věcí už máme za sebou, i když ne všechno jsme oznámili. Pracujeme na tom a v nejbližší době oznámíme posily,“ řekl Jágr. Kladno zatím ještě nesdělilo ani jména nových trenérů.

Útočník Kladna Jaromír Jágr na rozbruslení před třetím zápasem baráže se Vsetínem.

V zámořských médiích se již objevily informace, že by Jágr mohl začít manažersky působit v Pittsburghu, v jehož dresu dvakrát triumfoval ve Stanley Cupu. „Nabídky byly i dříve, možnosti tam jsou tam stále, ale oni moc dobře ví, že pokud budu vlastnit klub, tak nemůžu nebo nechci odejít. Já odejdu, až nebudu vlastnit klub,“ řekl Jágr.

Jestli je ve hře jeho odchod z vlastnické struktury Kladna, neřekl. „Těžko teď něco říct. Nejsem si stoprocentně jistý. Až budu mít nějaké odpovědi, tak to rád zveřejním. Teď ale nemám nic na stole. Až budu stoprocentně vědět, jak dál, tak to samozřejmě oznámím,“ dodal Jágr.